Marcelo Cabo confirma dois reforços para compor elenco do Figueirense

Careca chega ao Figueira por empréstimo do Grêmio (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

Buscando novas peças para melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro Série B, o Figueirense anunciou a chegada de dois novos reforços para compôr o elenco. O meia Lucas Silva - que estava atuando no futebol mexicano há 10 anos -, e o atacante Nicolas Carecas, ex-Grêmio, foram os dois nomes confirmados pelo técnico Marcelo Cabo, após o empate sem gols pela 14ª rodada, contra o Oeste.



"Estamos buscando esse camisa 10 que não temos. Carecemos de um atleta com essa característica. O Lucas vem do México, teve uma rápida passagem pelo Botafogo. Ele foi muito jovem para o exterior. Acompanhamos esse esse jogador, o nosso núcleo de inteligência vinha monitorando. Veio a possibilidade de trazer ele. A diretoria está trabalhando", disse Cabo.

Com mais esses dois jogadores, o Figueira chegou a 19 novos jogadores contratados para a disputa da Série B. No Orlando Scarpelli, os goleiros Fábio e Saulo, os zagueiros Gerreira e Naylhor, os laterias Iago e Julinho, os volantes Dudu Vieira e Zé Antônio, os meias Cébson, Renan Mota, Marco Antônio e Robinho e os atacantes Joãozinho, Jorge Henrique, Henan, Luidy, Walterson e Nicolas Careca, já desembarcaram.



Marcelo Cabo também falou sobre à vinda do atacante Nicolas Careca, em empréstimo com o Grêmio. "O Careca é um jogador de área que não temos, aquele de último toque. Precisava de atleta com características diferentes do Henan e do Zé (Love), mais presente na área", finalizou.

Lucas é naturalizado mexicano e começou sua carreira no Olaria. O meia teve rápida passagem pelo Botafogo entre 2008 e 2009 e depois voltou para o México onde atuou por outras equipes, como por exemplo, Atlante, Veracruz, Toluca, Monterrey e entre outras.

Nicolas é fruto da base do Grêmio. O atacante até ganhou chances com Renato Portaluppi no Brasileirão. Careca foi titular da equipe alternativa na derrota por 4 a 3 para o Sport, na Ilha do Retiro, e entrou no segundo tempo do revés para o Palmeiras, no Pacaembu, também com formação reserva.

Apesar de todas as contratações, o Figueirense ocupa a 17ª colocação da Série B, com 17 pontos. Na sexta-feira (21), o Figueira visita o América-MG, no Independência, às 19h15.