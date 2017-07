Com retorno de Zé Love, Figueirense recebe Vila Nova em duelo de opostos na tabela da B

Foto: Divulgação / Figueirense FC

Um verdadeiro duelo de opostos na tabela de classificação. Assim, o Figueirense recebe o Vila Nova na tarde deste sábado (29), às 16h30, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas duas rodadas para acabar o primeiro turno, a situação alvinegra é desesperadora, dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Vila quer voltar à sua condição de G-4, após ser ultrapassado pelo Internacional, que jogou na terça.

Para o jogo, a novidade do Figueirense do técnico Marcelo Cabo é o atacante Zé Love, ex-jogador do Santos e que se recuperava de uma cirurgia para correção de hérnia de disco. O Figueira está confirmado, mas o time de Hermerson Maria espera mais uma vez sair vencedor para postular uma das quatro vagas pelo acesso à primeira divisão.

Figueirense vai com time que treinou durante a semana

O Figueira teve uma semana de treinamentos para Marcelo Cabo fazer as devidas mudanças e correções na equipe. O grande destaque para enfrentar o Vila Nova como esperança de gols é o atacante Zé Love. Após cinco meses, o jogador volta a campo para um jogo oficial, recuperado de sua cirurgia na coluna.

Marcelo Cabo comentou sobre o time que vai defender o Figueira, atual 18º colocado na competição. "Vou com o time que começou o treino e criei alternativas, então bom você trabalhar essas alternativas que venha a usar durante o jogo. Gostei muito do treinamento, importante foi repetir o time durante a semana, dar o conjunto necessário e criar as opções para fazermos uma boa partida", afirmou Cabo.

A formação do Figueira consiste em: Saulo; Bruno Santos, Ferreira, Marquinhos e Julinho; Zé Antônio, Dudu Vieira e Renan Mota; Robinho, Henan e Zé Love. A última vitória do Figueirense veio contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. Diante do torcedor que ainda tem comparecido, e muitas vezes pressionado o Alvinegro, todos sabem que a vitória é muito necessária para deixar a difícil situação na tabela.

Marcelo Cabo destacou a forma fundamental como deve ser tratado o jogo e alertou sobre o grande momento vivido pelo adversário, um dos postulantes ao acesso nacional. "Hemerson é antenado, não posso dar arma a esse competente treinador. O Zé me dá a flexibilidade de jogar dentro e fora da área, ele se movimenta. A equipe que estamos formatando na cabeça me dá a opção de uma boa movimentação no sistema ofensivo. O Vila Nova vive um grande momento, conheço a competência do Hemerson e precisamos superá-los e a vitória precisa sair a qualquer preço".

Vila Nova espera dificuldades independente da situação do Figueira

O Vila Nova tem sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Caiu para o 5º lugar com a vitória do Colorado gaúcho na terça-feira, quando o Inter bateu o Oeste no Beira-Rio. Na rodada anterior, foi exatamente sobre o Inter o triunfo do Vila, que agora espera retomar sua vaga no G-4 da competição. Mas, para isso, é necessário vencer no estádio Orlando Scarpelli. Vida fácil contra o Figueirense? Não é o que o comentou o volante PH.

"Se formos ver os resultados do Náutico, por exemplo, parece que são jogos fáceis, mas eles têm um bom elenco e sempre tentam complicar. O que vai fazer o jogo ser fácil ou difícil vai ser nossa atitude. Não adianta ficar pensando se eles (do Figueirense) estão sofrendo ou se estão na zona de rebaixamento. Temos que fazer nosso trabalho. Estamos estudando o adversário e queremos chegar lá e botar em prática tudo que o Hemerson nos passou", afirmou o atleta.

A maior dúvida para o técnico Hemerson Maria é para o substituto do companheiro de meio campo de PH, o Geovane. O atleta foi expulso na vitória sobre o Internacional no último final de semana. Cumprindo suspensão automática, o atleta que vai em seu lugar ainda não foi confirmado pelo treinador. O último treino do Vila, na manhã desta sexta-feira, foi fechado para imprensa. Após, o embarque rumo a Florianópolis ocorreu e a preparação é com foco total para encarar o Figueirense, pela 17ª rodada da Série B.