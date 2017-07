Vila Nova triunfa fora sobre Figueirense, sobe à vice-liderança e afunda adversário na tabela

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Colorado goiano está de volta ao G-4 da Série B. Uma vitória sofrida, em jogo monótomo no primeiro tempo, mas aberto e tenso na etapa final. Assim foi o sucesso do time do técnico Hemerson Maria sobre o Figueirense de Marcelo Cabo em Florianópolis. Neste sábado (29), o Vila Nova triunfou fora de casa no estádio Orlando Scarpelli em gol marcado por Moisés e reintegra o grupo de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova pula para o segundo lugar, com 29 pontos. O Figueirense, por sua vez, completa três jogos sem vitória e é o 18º colocado entre os 20 clubes, dentro da zona do rebaixamento. Na próxima jornada, o Vila recebe o lanterna Náutico, enquanto o Figueirense joga em casa diante do Juventude, equipe que caiu para o 5º lugar na rodada. Ambas as partidas ocorrem na próxima terça-feira.

Primeiro tempo parado e etapa final movimentada no Scarpelli

De um lado, o Figueirense no desespero em busca da vitória, dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação. A novidade era a presença do atacante Zé Love, cinco meses após parar por conta de um problema de hérnia de disco. Do outro lado, o Vila Nova na briga pelo G-4 da competição, mas com a ausência do volante Geovane. Claudinei foi o escolhido por Hemerson Maria para substituí-lo. Às 16h30, a bola rolou no famoso Orlando Scarpelli.

O minuto de silêncio antes do jogo foi em homenagem ao goleiro Max, que faleceu durante a semana e havia marcado época no Vila Nova. O primeiro tempo foi de poucas emoções em Florianópolis. Os goleiros não trabalharam em lances difíceis. Do lado do Vila, um cartão amarelo para o lateral Gastón aos 13 minutos. No final da etapa, reclamação forte do Figueirense por uma nova falta que seria em cima de Robinho, a passos da grande área, mas nada marcado pelo setor direito.

No intervalo, ainda se repercutia uma confusão que envolveu a presença de torcedores do Figueirense, revoltados com a situação do clube na Série B. Na volta para o segundo tempo, o Vila Nova saiu em vantagem. O meia Moisés girou sobre a marcação de Marquinhos e chutou precisamente para abrir o marcador em favor do colorado goiano: 1 a 0!

O gol acordou os dois times, exigindo reações do Figueira. Na área, aos 5 minutos, Ferrugem chutou por cima. Também em boas condições de marcar, Alípio, autor do gol da vitória sobre o Inter, dessa vez errou o alvo aos 9 minutos do segundo tempo.

O Figueirense saía desordenado ao ataque e cedia espaços. Moisés teve a chance de ampliar, mas chutou fraco e Saulo defendeu aos 12 minutos. No minuto seguinte, resposta do Figueira, mas Luis Carlos defendeu a tentativa de Robinho na área.

Os goleiros se destacavam na etapa final. O artilheiro do Figueira, Henan obrigou Luis Carlos a outra ótima defesa em arremate cruzado. Aos 23 minutos, Moisés recebeu e tocou para Alan Mineiro, que chtou para milagre de Saulo. Houve impedimento na sequência da jogada e novamente o desperdício do colorado goiano.

E o show de chances de gol seguia, dessa vez com os donos da casa. O Figueirense esteve dentro da grande área, Ferreira aproveitou liberdade para arriscar, a bola desviou sucessivamente, mas apenas raspou a trave e o Vila Nova se safou outra vez. No desespero, a situação piorou para o Figueira com a lesão do zagueiro Ferreira. Marcelo Cabo já havia feito as três trocas e o defensor deixou o campo aos 35 minutos. Alvinegro com um homem a menos para buscar o empate.

Nem mesmo os quatro minutos de acréscimos salvaram o time da casa de nova derrota, caracterizando seu terceiro jogo seguido sem triunfo. O Figueirense é o 18º colocado, à frente apenas do ABC e do lanterna Náutico. O Vila Nova, por sua vez, garante o segundo posto, a vice-liderança na tabela, ultrapassando Guarani, Juventude e Internacional. A vitória ainda serviu de presente de aniversário para o clube alvirrubro.