Em momentos ruins, Figueirense encara Juventude buscando sair do rebaixamento

Figueirense e Juventude devem fazer um jogo para espantar a crise e se reencontrar com as vitórias no estádio Orlando Scarpelli na noite desta terça-feira (1) em Santa Catarina. A 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro marca o fim do primeiro turno da competição. O Figueira não vem bem na competição e não consegue deixar a zona de rebaixamento rumo a Série C. Do outro lado o Ju fez uma boa campanha, acumulando pontos importantes. A equipe de Caxias do Sul saiu da zona de classificação para a Série A na última rodada.

Figueirense conta com a força da torcida para sair do Z4

Os números do Figueirense na Série B 2017 não são bons. Em 17 partidas disputadas até o momento o time venceu apenas quatro e acabou derrotado em nove oportunidades, além de quatro empates. Os números deixam a equipe na 18ª colocação com 16 pontos.

Após a última derrota em casa pelo placar de 1 a 0, a direção do clube optou por demitir o treinador Marcelo Cabo. Esse foi o terceiro técnico do clube na temporada.

Para o duelo diante do Juventude, o Figueirense contará com o interino Márcio Coelho na beira do campo. O treinador comandou o treino do Figueira na manhã desta segunda-feira (31) e devido a problemas de contusão com o lateral Julinho e com o zagueiro Ferreira, Márcio Coelho terá de fazer ao menos duas mudanças na equipe. Confira o que disse o treinador:

“Os dois estão vetados, o Julinho e o Ferreira, por contusão. Eu não entendo o sistema defensivo como responsabilidade apenas dos zagueiros. Temos zagueiros muito qualificados, mas nem sempre o sistema defensivo é sólido apenas por causa dos zagueiros. Independente, se volta o Bruno, se entra o Leandro, temos o Trevisan também que conheço desde novo, temos jogadores qualificados. Independente da dupla de zaga que vai atuar, pretendemos organizar e fazer a nossa equipe ter uma construção defensiva sólida”, declarou o técnico interino do Figueirense.

Márcio Coelho poderá contar com Iago para a lateral esquerda. O volante Juliano também pode atuar na posição se for necessário improvisar. Para a zaga o interino tem quatro jogadores à disposição. Bruno Alves, Marquinhos, Leandro Almeida e Henrique Trevisan, disputam a posição.

Provável escalação do Figueirense: Saulo; Bruno Santos, Marquinhos, Leandro Almeida e Juliano; Zé Antônio e Dudu Vieira; Patrick, Robinho e Henan; Zé Love.

Juventude não contará com Wallacer em Santa Catarina

Para continuar sonhando com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude precisará vencer fora de casa. O clube estava na zona de classificação da competição desde a terceira rodada, mas o último tropeço em casa fez com que a equipe de Gilmar Dal Pozzo caísse para a 5ª colocação. A equipe de Caxias do Sul não vence há cinco rodadas. O último triunfo do Ju foi em casa, no dia 8 de julho, quando venceu o Guarani por 2 a 0.

Além de não conseguir buscar o resultado nas últimas rodadas, o Juventude vem produzindo pouco. Agora outra preocupação que surge é o estado emocional dos atletas, que está sendo trabalhado no Alfredo Jaconi.

Para o duelo fora de casa o treinador Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com quatro jogadores. O goleiro Matheus, com distensão no ombro, o zagueiro Ruan Renato, com lesão na coxa, o volante Fael, com dores na costela e com o meia Wallacer, que sentiu um desconforto na coxa durante o treinamento de domingo (30) e foi cortado da viagem. Juninho e Felipe disputam a vaga de Wallacer no meio de campo.

Provável escalação do Juventude: Oliveira; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Wanderson e Lucas; Juninho, Leílson e Caion (Ramon); Tiago Marques.