Zé Love lamenta novo tropeço do Figueirense: "Tentamos bastante, mas a vitória não veio"

Atacante marcou primeiro gol do jogo (Foto: Luiz Henrique/Figueirense F.C)

Em jogo dentro de casa, no Estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrentou na noite desta terça-feira (1) o Juventude, deixando escapar a vitória e empatando o jogo em 2 a 2, mantendo-se no Z-4 da Série B. Com 17 pontos, o Figueira ocupa o 18º lugar, não vence há quatro jogos na competição e tem quatro pontos de desvantagem para o Brasil de Pelotas, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O atacante Henan, que marcou seu nono gol na competição, acredita que o grupo buscará melhorar e assume que houveram algumas falhas na partida de hoje. "Infelizmente a vitória não veio, falhei duas vezes. Foi desatenção minha no gol de empate deles. A vitória não veio, mas nosso grupo está unido, está reagindo. Vamos buscar a recuperação", disse.

Sobre a recuperação do Figueirense, Henan completou. "Acho que dá para recuperar no segundo turno. Temos condições, mostramos um jogo de igual para igual hoje. Vamos continuar na luta, na união, porque já mostramos que pode ser diferente".

Zé Love, foi autor do primeiro gol do time catarinense e lamentou o placar final do duelo. "Infelizmente tentamos bastante, mas a vitória não veio. Vamos continuar trabalhando. Não é um momento fácil. Tivemos mudança, o time lutou e novamente não conseguimos vencer".

Para fechar o primeiro turno, o Figueirense jogará no sábado (5), contra o Paysandu, às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, PA.