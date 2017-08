Interino, técnico Márcio Coelho comemora vitória segura do Figueirense: "Sofremos pouco"

Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC

O Figueirense fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B conquistando três pontos. A vitória por 1 a o veio neste sábado, no confronto com o Paysandu fora de casa. O gol marcado por Robinho deixou a equipe na 17° colocação, com 20 pontos, três atrás da saída do Z-4.

Ao avaliar a partida, o comandante Márcio Coelho destacou a vitória, mas ressaltou que tecnicamente não houve brilhantismo: "O jogo foi bom, não foi a partida mais brilhante no que se diz respeito à criação, mas foi bem controlado, sofremos pouco na partida", analisou o técnico interino.

Coelho também destacou o desempenho, a entrega do time, e lembrou dos desafios dos jogadores na profissão. "Quem entra no futebol tem que sofrer, trabalhar domingo, feriado.O sofrimento é inerente ao atleta e você ver jogadores com gelo, sem caminhar, é sinal de que a equipe deixou tudo dentro de campo"

Nesta rodada, o técnico interino completou seu segundo jogo à frente da equipe. Dos SEIS pontos disputados, quatro foram conquistados com técnico, já que na última partida o time comandado conseguiu um empate contra o Juventude. Questionado sobre sua permanência como comandante técnico, Coelho não se considera pronto o suficiente para assumir o cargo definitivamente.

"Tenho pouca experiência, acredito que não estou pronto. A Série B é uma competição muito difícil, que tem uma característica peculiar. Ainda preciso percorrer um pouco mais. Acredito que o clube vai continuar comigo como auxiliar. É a minha função, as coisas acontecem naturalmente, sem nenhum atropelo, galgando passo a passo e sempre tentando ajudar o Figueirense. Vou continuar assim, o treinador que chegar vai contar com meu apoio", avaliou.

Na próxima rodada, a primeira do segundo turno, o time encarra o Goiás no sábado (12), no estádio Orlando Scarpelli, às 19h.