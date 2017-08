Em nova parceria com grupo de investidores, Figueirense anuncia técnico Milton Cruz

Último trabalho do treinadro foi no Náutico (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O Figueirense assinou nesta segunda-feira (7) o contrato de parceria com um grupo de investidores, que segue anônimo. Além da parceria, o Alvinegro acerta a contratação de Milton Cruz como novo técnico do clube para a sequência da temporada.

O profissional ex-São Paulo e Náutico será apresentado nesta terça-feira (8), após a entrevista coletiva com o novo CEO do Figueirense, Alexandre Bourgeois, ambas na sala de imprensa do Estádio Orlando Scapelli.

O novo CEO que será o novo gerente executivo do Figueira, terá total autonomia para comandar o clube. A terceirização de todo o departamento foi oficializada em votação, entre elas, os conselheiros condicionaram o “sim” à saída do atual presidente Wilfredo Brillinger, a votação final ficou em 85 votos a 2. Ele segue como mandatário da instituição, mas sem poder de decisão no esporte. O indicado foi seu vice, Dario Ferreira da Silva, que será a voz do clube dentro da empresa.

“O Figueirense dá um passo enorme em seu futuro. É um projeto que, na minha reeleição em 2014, eu coloquei como prioridade. Só iria pra reeleição se transformasse o clube em uma empresa. Por isso que fomos procurados por investidores que chegaram até o Figueirense, pois estávamos prontos para a chegada deles. O Figueirense tem torcida. O sucesso de um clube-empresa passa por ter torcida, isso chamou a atenção”, disse Wilfredo

Após a decisão, o Figueirense anunciou Milton Cruz para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo técnico que passou boa parte de sua carreira sendo assistente e observador técnico do São Paulo. O profissional de 60 anos, chegou a comandar o Tricolor de forma interina em 43 oportunidades, com 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas. Após a demissão em março de 2016, teve seu primeiro trabalho como treinador no Náutico, com 41,66% de aproveitamento. Em 12 jogos, foram cinco vitorias, quatro empates e três derrotas.

Milton Cruz será o quarto técnico na Série B. Marcio Goiano iniciou a competição, sendo substituído por Marcelo Cabo. Que também acabou saindo, com Marcio Coelho em seu lugar. O novo técnico chegara com o objetivo de tirar a equipe catarinense da zona de rebaixamento.

Atualmente, O Figueirense está na 17ª posição, com 20 pontos, três atrás do primeiro clube fora do Z-4. O primeiro compromisso do treinador será neste sábado (12), às 19h, diante do Goiás, no Orlando Scarpelli.