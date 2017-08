Na luta para sair do Z-4, Milton Cruz exalta vitória do grupo: "Todo mundo se empenhando"

Foto:(Luís Henrique/Figueirese F.C.)

Diante do maior público no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense bateu o rival Guarani pelo placar de 2 a 1 neste sábado, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta, foi a primeira vitória sob o comando do técnico Milton Cruz, que entrevista após a partida rendeu elogios aos jogadores e torcedores.

Apesar de ter ganho uma posição com a vitória, o Figueira permanece na zona de rebaixamento. O time ocupa a 17º colocação, com 24 pontos, um atrás do Goiás, primeiro time fora do Z-4.

Ao analisar a partida, o comandante Milton Cruz destacou o empenho do grupo de jogadores e agradeceu o apoio vindo das arquibancadas, onde mais de sete mil torcedores estiveram presentes:

“Queria agradecer o apoio da torcida, foi um fator importante. Essa vitória eu dedico também aos atletas, à comissão, todos felizes e merecedores. Todo mundo se empenhando para sair dessa situação e buscar uma sequência de vitórias. Temos jogadores de caráter e parabenizo a todos.”

O treinador também exaltou o poder de reação do grupo, que abriu o placar, sofreu o empate e virou o marcador: “Acho que nós tomamos gol e mantivemos a tranquilidade. Era importante a calma e tivemos isso para continuar jogando. O time estava consciente e foi buscar a vitória, importante sabermos dessa situação. Você tomar o empate e ter a reação para o segundo gol mostrou a vontade do grupo. Temos jogadores de caráter e parabenizo todos".

Recentemente chegado ao clube, Milton Cruz ressaltou a necessidade de tempo para impor seu estilo de jogo na equipe. Para isso, o técnico terá duas semanas à sua disposição para treinar, já que o próximo jogo da equipe está marcado para dia 8 de setembro. "Importante mais um tempo para nos conhecermos, não conhecia o grupo, teve jogo em sequência. Agora eu consegui ter um tempo legal para trabalhar, mostrei para eles o que gosto, o esquema. Eu gosto de usar jogadores em diferentes posições e precisamos desse período. Vai servir para trabalhar e conhecer melhor o grupo", pontou o treinador.

As equipes voltam a campo somente no mês de setembro. O Figueirense encara o Boa Esporte fora de casa no dia 8. Enquanto o Guarani, no dia 4 enfrenta o Vila Nova, no Brinco de Ouro.