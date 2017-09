Em jogo dos desesperados, Figueirense vence lanterna ABC no Orlando Scarpelli

Na tarde deste sábado (23), Figueirense e ABC se enfrentaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe da casa levou a melhor, e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Henan e Ty Sandows.

Com a vitória, o Figueira sobe uma posição, e fica na 17ª colocação, com a mesma pontuação do 16ª, Santa Cruz. O Figueirense volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), fora de casa, contra o Criciúma, às 19h15.

Com essa derrota, o ABC segue na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo pelo campeonato nacional na próxima terça-feira (26), contra o Juventude, às 21h30, no estádio Arena das Dunas.

Em primeiro tempo equilibrado, Henan abre o placar de pênalti

No inicio da partida, as equipes ficaram muito se estudando, e nenhuma delas arriscou muito. A primeira chance de gol foi aos 20 minutos. Marco Antonio cobrou falta na área, Zé Love raspou e João Lucas mergulhou para cabecear, mas a bola foi pela linha de fundo.

O ABC tentou responder dois minutos depois. Gegê cobrou escanteio e a bola sobrou para Lucas Coelho, que finalizou mal e desperdiçou uma bela chance. O ABC pressionava o Figueirense, três minutos depois eles tiveram mais uma oportunidade. Gegê cobrou falta em direção à área, Lucas Coelho recebeu sozinho e bateu, a bola explodiu na trave e saiu.

Aos 30 minutos, João Lucas levantou na área do ABC e Marquinhos cabeceou para a defesa do goleiro da equipe visitante. O ABC tentou responder com Felipe Guedes, que avançou pela direita e cruzou, mas Saulo se antecipou e espalmou, antes da chegada de Gegê.

Aos 41, Henan invadiu a área e tentou o drible no defensor do ABC. Tonhão chegou de carrinho e a bola bateu no braço do zagueiro, e o árbitro marcou pênalti para o Figueira. Na cobrança, Henan bateu no canto direito de Edson, que não conseguiu evitar o gol, abriu o placar para o Figueirense.

Sul-africano amplia para o Figueirense e decreta a vitória do time da casa

O Figueirense aumentou a vantagem no inicio do segundo tempo. João Lucas efetuou um cruzamento da esquerda e o sul-africano Ty Sandows bateu de primeira para ampliar a vantagem para o time da casa.

O Figueirense quase fez mais um. Em contra-ataque veloz pela esquerda, Luidy cortou para o meio e chutou de fora da área. A bola passou com perigo à direita do goleiro Edson. Aos 32, Jean Carlos arriscou de longe uma bomba, mas Saulo fez uma bela defesa.

No final da partida, Luidy avançou em diagonal e deu lindo passe para Ty Sandows. Edson Saiu do gol, dividiu a bola com o atacante e ficou com ela. Nos últimos minutos, o Figueirense segurou a bola no ataque até o juiz apitar o fim da partida.