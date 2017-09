Milton Cruz comemora vitória e projeta futuro do Figueirense: "Vai ter uma pegada mais forte"

Google Plus

(Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

O Figueirense venceu o ABC por 2 a 0 na tarde deste sábado (23), em uma importante vitória para sair da zona de rebaixamento da Série B. A atuação dos jogadores do Figueira rendeu elogios do comandante Milton Cruz. A vitória foi sobre o último colocado da tabela, mas mesmo assim o técnico não deixou de elogiar seus atletas.

Em entrevista após o duelo, o técnico enalteceu a dedicação dos atletas em busca do resultado: "Acredito que a aplicação da equipe foi muito importante, apesar de sabermos a dificuldade que era o jogo, até porque o ABC não está bem colocado. Vimos o jogo deles contra o Paysandu, venderam caro a derrota. Quero enaltecer o grupo pela aplicação. No vestiário mesmo você já via que a vitória ia vir. A gente devia essa vitória para a torcida, por mim que estava devendo, para a diretoria, mereciam essa vitória", disse.

Para o comandante, os atletas mostraram o comportamento em que o Figueira tomará daqui pra frente no campeonato. Além disso, destacou a união entre a comissão técnica, jogadores, diretoria e torcida: "Hoje mostramos o que é o Figueirense daqui para a frente, vai ter uma pegada mais forte, vai ter esse empenho dentro e fora de campo. O grupo está unido, a comissão, a diretoria, a torcida. Agradeço o apoio da torcida que veio debaixo de chuva nos apoiar - disse", analisou.

O técnico também falou da próxima disputa do time na próxima terça-feira (26), contra o Criciúma fora de casa, às 19h15: "É um jogo difícil contra o Criciúma, mas temos que jogar como jogamos hoje. Com vontade, dedicação. Sabemos da dificuldade, mas espero que possamos fazer um grande jogo também", finalizou.