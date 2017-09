Com pênalti polêmico, Figueirense acaba com série invicta do Paraná e deixa Z-4 de forma provisória

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC. Público total: 2.661 torcedores; Renda: R$ 59.760,00

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa, todos do RJ. Amarelos: Ty Sandows, Dudu, Marquinhos, Henan (FIG); Cristovam (PAR)

Em jogo de poucas chances e debaixo de muita chuva, o Figueirense venceu o Paraná com um polêmico gol de pênalti e saiu da zona de rebaixamento da Série B de forma momentânea. Artilheiro da competição, Henan marcou o único tento da partida que abriu a 26ª rodada.

Com 32 pontos, o Figueira sobe provisoriamente para a 15ª posição e torce contra Goiás, Santa Cruz e Luverdense para se manter fora da zona de rebaixamento. Já o Paraná, que não perdia há sete rodadas, ocupa o 3º lugar, com 46 pontos.

O Figueirense só volta a campo no sábado (7), às 19h, contra o Luverdense, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Já o Paraná recebe na terça-feira (3) o líder Internacional, na Arena da Baixada, às 20h30.

Figueira sai na frente com pênalti duvidoso

O primeiro tempo foi de pouca inspiração no Orlando Scarpelli. Segundo melhor ataque da Série B, o Paraná não conseguiu criar grandes chances e teve seu ritmo e toque de bola atrapalhado pelo gramado molhada pela chuva em Florianópolis. O Figueirense teve ligeira superioridade na posse de bola (52%), e finalizou mais vezes - quatro a três -, em uma primeira etapa de muito equilíbrio.

A primeira chance foi dos paranistas, aos 7. Vitor Feijão lançou por trás da defesa do Figueirense e encontrou Gabriel Dias, que saiu frente a frente com o goleiro, mas Saulo defendeu o chute com os pés. A resposta alvinegra veio seis minutos depois. Dudu cruzou da direita e Henan subiu em boa posição, mas desperdiçou a chance cabeceando por cima do gol.

Sem grande poder de criação, os dois times também erraram muitos passes, demonstrando a dificuldade em superar a defesa rival. Aos 26, após cobrança de lateral, Patrick invadiu a área, caiu dentro da área após se desequilibrar, mas o árbitro acabou marcando pênalti pelo contato de Igor. Na cobrança, o artilheiro Henan cobrou bem no canto esquerdo, marcando seu 12º gol e se isolando na artilharia da Série B.

O gol não mudou o panorama da partida e, apesar de tentar mais, o Paraná, lento na troca de passes, não conseguiu chegar próximo ao gol de Saulo novamente, e o Figueirense levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Paraná cria pouco e Figueira segura vantagem

A segunda etapa teve o Paraná com mais posse de bola - terminou com 59% -, mas foram poucas as chances criadas pelo time visitante. Administrando sua vantagem, o Figueirense, que voltou para do intervalo sem Henan, substituído por lesão, foi mais faltoso no jogo - fez 31 faltas e sofreu 10 -, mas terminou o jogo com mais finalizações (nove a cinco), e sofreu pouco.

O Figueira teve boas chances para ampliar no início da parte final do jogo. Aos 4, em jogada individual pelo meio, Marco Antônio arriscou chute de longe e obrigou Richard a se esticar para mandar para escanteio. Dois minutos depois, após cobrança de falta para a área, Maidana afastou parcialmente e João Lucas pegou de primeira no rebote, mas Richard, bem posicionado, espalmou.

Apesar da grande posse de bola, o Paraná só teve uma oportunidade importante no segundo tempo. Aos 17, em cobrança de falta na entrada da área, Renatinho bateu com categoria, mas parou no travessão.

O técnico Matheus Costa fez suas alterações, colocando Giovanny, Zezinho e Rafhael Lucas, mas os novos jogadores pouco influenciaram no decorrer do jogo. O Figueirense, apesar de focar suas forças em defender-se, ainda teve chance de ampliar. Aos 31, Dudu apareceu pelo meio, tocou para Careca, que saiu com espaço de frente para o gol. O centro-avante finalizou, a bola desviou e quase encobriu o goleiro, mas Richard se recuperou e defendeu em dois tempos.

O Paraná ainda insistiu com bolas levantadas na área, mas não conseguiu vencer a defesa rival e, em jogo com desempenho abaixo do que vinha mostrando nas últimas rodadas, saiu zerado do Scarpelli. Já o Figueirense chegou a três rodadas sem derrota e pode finalmente deixar a zona de rebaixamento após mais de 100 dias.