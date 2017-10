Luverdense vence com autoridade e deixa Figueirense na zona de rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada do campeonato brasileiro série b, realizada no estádio passo das emas

O Luverdense venceu o Figueirense na noite de sábado (7), e deixou a zona de rebaixamento. A partida aconteceu no estádio Passo das Emas. O primeiro tempo teve equilíbrio, apesar do time da casa abrir o placar. Já na segunda etapa parecia que o visitante ia reagir e buscar o empate, mas o LEC ampliou.

Com a vitória o time de Júnior Rocha ficou com 34 pontos, na 16ª colocação. Na próxima rodada, o Luverdense visita o vice-lídera América-MG, no sábado (14), às 16h30. No mesmo dia e horário, o Figueirense, agora dentro do Z-4, em 17º, com 32 pontos, busca a recuperação em confronto direto contra o Santa Cruz, no Orlando Scarpelli.

Time da casa sai na frente com bola área

O Luverdense começou trocando passes buscando atacar o adversário. Aos cinco minutos a equipe da casa chegou perto da área e Sérgio Mota arriscou, mandando por cima do gol de Saulo. Logo em seguida foi a vez do Figueirense chegar com lançamento na área, que foi mandado para escanteio. Na cobrança, a bola foi mandada novamente para área e Marquinhos cabeceou para fora.

Aos 15 minutos de jogo as equipes faziam partida equilibrada, buscando espaços para ir ao ataque. Aos 18, os donos da casa tiveram boa oportunidade de abrir o placar com Rafael Silva, que estava livre na área quando a bola chegou a ele, mas o atacante acabou cabeceando para fora.

Apesar do time do Luverdense aparecer mais em seu campo de ataque, aos 29 foi a vez do Furacão ter boa chance de abrir o placar. Nicolas Careca sofreu falta na entrada da área e Ty Sandows foi para a cobrança, mas acabou acertando a barreira, desperdiçando a oportunidade.

As idas do time da casa ao ataque tiveram efeito aos 34 minutos. Em cobrança de segundo escanteio em sequência para a equipe, Sérgio Mota colocou na primeira trave e Paulinho apareceu para mandar para o gol, abrindo o placar no Passo das Emas.

Na reta final da primeira etapa os dois times revezaram nas jogadas de ataque, com o Figueirense aparecendo mais vezes. O placar ao final do tempo permaneceu 1 a 0 para o Luverdense.

Luverdense amplia e garante vitória

A segunda etapa começou com o Figueirense indo ao ataque em busca do gol do empate. Logo aos 3’ Nícolas Careca recebeu na área e finalizou com força em cima de William que ficou caído no gramado. O Furacão retornou ao jogo com mais volume.

Em seguida foi a vez do Luverdense partir em busca do segundo gol. Rafael Ratão apareceu para finalizar na área mas Saulo impediu que o atacante ampliassee o placar. Logo após foi Marco Aurélio que recebeu livre e mandou para fora.

O Figueirense respondeu aos 12’, tendo sua primeira chance real na partida. Nicolas Careca recebeu cruzamento e finalizou de cabeça, mas Diogo Silva fez boa defesa. Na sequência o goleiro do Luverdense fez nova defesa, agora do chute de Ty Sandows, para evitar o gol de empate.

O time da casa ampliou o placar aos 18 minutos do segundo tempo com Rafael Ratão. O atacante se livrou da marcação e finalizou à direita de Saulo. E o terceiro gol veio aos 20, quando Alfredo recebeu de Sérgio Mota e mandou para o fundo do gol.

Com a boa vantagem, o time da casa passou a ter domínio da partida, aparecendo no ataque em busca de mais um gol. Já o Figueirense recuou em campo. Na reta final o Luverdense continuou indo ao ataque. A partida acabou com o placar de 3 a 0 para o mandante.