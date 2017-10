Figueirense quer bom resultado diante do Londrina para seguir fora do Z-4 da Série B

Sem sofrer grandes riscos de rebaixamento e já vendo o acesso para a Série A distante, o Londrina vai receber o Figueirense no Estádio do Café nesta terça-feira (17), às 19h15. A partida que é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vale muito para a equipe Catarinense, que vem de vitória na última rodada e quer se afastar de vez do Z-4 da competição.

Londrina conta com a volta de Artur para encarar o Figueira

O atacante Artur está de volta ao time do Londrina e será titular na partida em casa diante do Figueirense. O vice-artilheiro do time na Série B, com seis gols, volta após cumprir suspensão na última rodada. O camisa 7 é um dos principais jogadores do treinador Cláudio Tencati e já entrou em campo 3 vezes defendendo as cores do clube Paranaense.

A baixa fica por conta do atacante Safira, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória do LEC na última rodada, diante do Juventude. Ricardinho (atacante), Raí Ramos (lateral-direito), Igor Miranda (lateral-esquerdo) e Ícaro (volante) seguem no departamento médico do clube.

O Londrina se encontra em uma posição confortável na Série B e quase não possui mais riscos de cair de divisão. O Tubarão soma 40 pontos na 9ª colocação.

Provável escalação do Londrina Esporte Clube: César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Jumar e Jardel; Artur, Carlos Henrique e Negueba.

Sem Trevisan e Dudu, Figueirense se prepara para duelo decisivo fora de casa

Ainda tentando afastar o perigo da zona de rebaixamento, o Figueirense encara o jogo fora de casa diante do Londrina com uma decisão. O clube de Santa Catarina está na 15ª colocação, com 35 pontos, apenas um a frente do Z4. Milton Cruz, treinador do Figueira, não poderá repetir o time que venceu o Santa Cruz por 2 a 1 na última rodada. Isso porque Trevisan (zagueiro) e Dudu (lateral-direito) foram vetados pelo departamento médico.

Trevisan está com uma luxação no ombro e deve passar por exames durante a semana. Já Dudu sofre com dores musculares e se quer participou das atividades do clube na última segunda-feira (16). Marquinhos deverá ser o substituto na zaga e Patrick entra na vaga na lateral-direita.

"Perdemos muito sem o Dudu. É um jogador que é válvula de escape do time, ataca bastante pelos lados. Mas o que o Milton decidir vai ser bom. O jogador que entrar vai nos ajudar", declarou o atacante Zé Love após o último treino da equipe.

Provável escalação do Figueirense Futebol Clube: Saulo; Patrick, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Zé Antônio, Pereira, Renan Mota, Marco Antônio e Jorge Henrique; Zé Love.

No primeiro turno, jogando em Florianópolis, o Figueirense levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 1. Zé Antônio, Robinho e Henan marcaram para o time da casa. Jonatas Belusso, que ainda segue sendo o artilheiro do Londrina na competição, descontou.

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão será o arbitro da partida, com o auxílio de Fabrício Vilarinho da Silva e Tiago Gomes da Silva.