Figueirense recebe CRB em duelo crucial contra rebaixamento

O começo do final de semana reserva muito drama para pelo menos duas torcidas na Série B. Nesta sexta-feira (27), ás 19h15, em Santa Catarina, Figueirense e CRB realizam o jogo da rodada na luta contra o rebaixamento e, com o Campeonato se aproximando do fim, ninguém quer deixar até a última rodada para afastar o fantasma que ronda suas torcidas.

Grande decepção na Série B, o Figueirense luta para não tornar a campanha mais catastrófica do que já é. Recém rebaixado da Série A em 2016, a equipe do Orlando Scarpelli não se encontrou durante o ano e sequer ameaçou brigar na parte de cima da tabela, hoje o Alvinegro está a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

Com apenas dois pontos acima do Figueirense, o CRB faz um returno muito abaixo do esperado, a equipe de Alagoas que chegou a figurar no G4 no primeiro turno despencou depois de vencer o Internacional em casa. Em queda livre, o Galo venceu apenas um dos últimos cinco jogos e começa a olhar com mais atenção para o Z-4.

Após boa atuação contra o Ceará, Milton Cruz mantém quase toda a equipe

O técnico Milton Cruz optou em manter a base do time do Figueirense que buscou um empate diante do Ceará em pleno Castelão lotado. A boa atuação da equipe apesar de deixar escapar os três pontos nos minutos finais fez com que o treinador catarinense optasse pela manutenção da equipe que não será 100% devido a suspensão do zagueiro Ferreira, em seu lugar Naylhor assume a vaga.

A opção de Milton em manter o time e o esquema tático, faz com que o artilheiro da equipe, Henan, permaneça no banco de reservas mesmo depois de recuperado de lesão muscular. Henan é vice artilheiro na Série B com 12 gols.

Com Edson no gol, CRB tenta afastar crise que ronda o Rei Pelé

A semana foi de muito trabalho em Alagoas, em crise e sob pressão o CRB entra pressionado por vitória no confronto direto com o Figueira em Florianópolis, tanto o técnico Mazola como o capitão Olívio garantem ao torcedor que o Galo não cai, diante disso a equipe buscará os três pontos depois dos dois empates diante do Boa Esporte e Náutico.

Para a partida de sexta-feira, Mazola conta com o goleiro Edson que era dúvida até o começo de semana depois de levar uma pancada no empate contra o Náutico. Com isso o CRB não tem desfalques e vem com força máxima ao sul do Brasil.