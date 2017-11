Figueirense e Brasil de Pelotas se enfrentam em briga direta contra rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis/SC

Empatados com os mesmos 39 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Brasil de Pelotas se enfrentam no Orlando Scarpelli às 16h30 deste sábado (04). O jogo é de extrema importância para as duas equipes, que somam três pontos de distância da zona de rebaixamento.

Milton Cruz tem problemas para escalar equipe

O Figueirense, 14º colocado na classificação, vem fazendo uma campanha de recuperação no segundo turno da Série B. O clube vem conquistando importantes vitórias, que permitiu ao seu torcedor acreditar na permanência da equipe na segunda divisão.

Para o duelo direto contra o Brasil de Pelotas o técnico Milton Cruz não vai poder contar com o meia João Paulo. O jogador sofre com dores na panturrilha e nem ao menos treinou nesta sexta-feira (03). Marco Antônio ganha a vaga de João Paulo no meio de campo. Milton Cruz já havia perdido Leandro Almeida, com suspeita de lesão na coxa.

Milton Cruz quer manter a base da equipe que vem fazendo bons jogos nas últimas rodadas. A expectativa que fica é sobre a volta do atacante Henan. Milton Cruz ainda não definiu se o atleta volta, mas planeja uma conversa com o camisa 9.

“O Henan é um dos caras mais tranquilos, ficou um tempo parado. Até a hora do jogo quero ter mais uma conversa com ele. É uma pessoa muito tranquila e nos dá tranquilidade para escolher a melhor opção. O André Luis fez dois bons jogos, o Henan é nosso artilheiro, então é uma dúvida boa para definir até a hora do jogo”, falou o treinador.

O último treinamento da equipe antes da partida foi marcado por atividades táticas e de bola parada. Milton Cruz quer corrigir o posicionamento defensivo da equipe. Provável escalação do Figueirense: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Renan Mota, Marco Antônio e Jorge Henrique; André Luís.

Brasil de Pelotas com apenas uma mudança em relação ao último jogo

Com campanha de altos e baixos na Série B, O Brasil de Pelotas, 13º colocado, deve encerrar a temporada lutando pela permanência na competição. O Xavante não vence há quatro rodadas e deixou que os adversários encostassem.

”Mais uma decisão para nós, como têm sido os outros jogos também. O que me deixa alegre é o rendimento da equipe, que está criando, tendo um volume de jogo muito bom. Estamos pecando muito no detalhe, na finalização” declarou Clemer durante a semana.

Na última rodada, jogando fora de casa, os comandados de Clemer não conseguiram evitar a derrota por 1 a 0 para o Oeste. O treinador deverá realizar duas mudança na equipe em relação ao último jogo. O volante João Afonso entra na equipe. Com isso o atacante Cassiano volta para o banco de reservas. Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Nirley, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Itaqui e João Afonso; Marcinho, Junihno e Rafinha.

Jogando no estádio Bento Freitas no primeiro turno, o Figueirense venceu o Xavante pelo placar de 2 a 1. Robinho e Henan marcaram para o Figueira. Marcinho descontou para o time ainda comandado por Rogério Zimmermann.