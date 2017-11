Oeste empata com Figueirense e desperdiça oportunidade de entrar no G-4

Na noite desta terça-feira (7), Oeste e Figueirense empataram por 1 a 1, na Arena Barueri, em Barueri, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mazinho, artilheiro da competição, marcou para o Rubrão, e André Luis fez para o time catarinense.

Com o empate, o Oeste segue fora do G-4, a equipe paulista perdeu a oportunidade de entrar no grupo do acesso. Já o Figueirense, segue na décima segunda colocação, com 43 pontos. Na próxima rodada, o time paulista enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, enquanto os catarinenses enfrentarão o América-MG, no Orlando Scarpelli.

Aos 12 minutos da primeira etapa, o Oeste arriscou seu primeiro chute. Betinho bateu de fora da área, mas a bola passou longe do gol de Saulo. Aos 30, Lídio arrumou a bola no pé direito, e bateu para o gol, mas Saulo defendeu.

A equipe paulista pressionava para abrir o placar. Aos 34, em cruzamento na área, Mazinho quase marcou. Ele passou para Robert, que não conseguiu concluir. Cinco minutos depois, em cobrança de falta, a bola chega em Lídio, que chutou para o gol, mas pegou mal, e a bola subiu por cima do gol.

No final do primeiro tempo, o Figueirense ficou com um a menos. Aos 43, Guilherme Lazaroni levou o amarelo. E três minutos depois, o meia cometeu outra falta e foi expulso com o segundo amarelo.

Logo no início da segunda etapa, o Alvinegro abriu o placar. Em cobrança de falta, Jorge Henrique colocou a bola na cabeça de André Luis, que cabeceou para o fundo do gol. Abrindo o placar para os visitantes.

Aos 33, o Oeste empatou a partida, com o artilheiro do campeonato. Mazinho soltou uma bomba de fora da área e aproveitou falha do goleiro Saulo para empatar a partida. Sete minutos depois, o time paulista quase virou. Mazinho recebeu e bateu de fora da área. Dessa vez o goleiro se esticou, mas a bola passou do lado.

O Oeste pressionou nos acréscimos para virar a partida. Willian Cordeiro bateu forte para o gol, a bola passou por tudo mundo e não entrou. Quatro minutos depois, Raphael Luz cabeceou dentro da área, e o goleiro Saulo fez uma grande defesa e garantiu o 1 a 1 na Arena Barueri.