Milton Cruz valoriza triunfo do Figueirense e já projeta evolução nas próximas rodadas

Foto: (Luiz Henrique/Figueirense FC)

O Figueirense estreou com vitória no Campeonato Catarinense. Na noite desta quarta-feira (17), a equipe venceu em casa o Criciúma, pelo placar de 1 a 0. Satisfeito com o resultado, o comandante Milton Cruz destacou o empenho da equipe e falou sobre as perspectivas para a próxima partida.

Durante a entrevista coletiva, o técnico do Furacão valorizou a postura do time em campo, projetando que o entrosamento entre os jogadores deve evoluir nas próximas partidas:

"Estou feliz, esperamos que em quatro a cinco jogos podemos ter um entrosamento melhor. Quero que esse time possa permanecer até o fim do ano, para ter um bom entrosamento e para que possamos subir para a Série A. O Figueira não merece estar onde estar, é um time grande. Temos que prevalecer nosso estádio", destacou.

A versatilidade do elenco também foi destacada por Milton Cruz, que também falou sobre a opção por Maikon Leite. O estreante marcou o gol da vitória.

"Escolhi o Maikon Leite, pois sabia que o Eltinho sobe e apoia muito. Estudamos o adversário para explorar os pontos fracos. E os pontos fortes buscamos alternativas para buscar a vitória. Temos um time leve, jogadores com disposição e dinâmica. Atletas inteligentes, que fazem outras funções. Por isso diminuímos o plantel, temos atletas versáteis. Por isso temos um grupo pequeno."

Diante da sequência de jogos nos próximos dias, o comandante revelou que analisa poupar alguns jogadores no próximo confronto da competição, diante do Tubarão. "

Contra o Tubarão podemos fazer algumas mudanças, para não acumular muitos jogos em cima desses jogadores. Para não ter desgaste, não ter lesões. A montagem do grupo foi em cima disso. Um time mais rápido, mais leve, mais jovem. Foi o que falei, foi muito pouco tempo para preparar o time. Só aqui no Brasil em menos de 15 dias para preparar a equipe. Mas mesmo assim, gostei do que vi. Temos um grupo", disse Milton Cruz.

O confronto contra o Tubarão ocorre no próximo domingo (21), às 17h, no estádio Domingos Gonzales.