Milton Cruz projeta preparação para clássico contra o Avaí: "estudar bastante"

Foto: (Luiz Henrique/Figueirense FC)

Na noite desta quarta-feira (24), o Figueirense assumiu a liderança do Campeonato Catarinense após vencer o Brusque pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Milton Cruz segue invicto na competição e já se prepara para o próximo duelo contra o Avaí.



Com uma escalação considerada reserva, os comandados de Milton Cruz manteram a invencibilidade da equipe, que chegou a sua terceira vitória consecutiva na competição. Ao falar sobre as mudanças na escalação, o técnico apontou que não foi uma decisão fácil, mas que se tornou necessária diante da sequência de jogos.



"Planejamento era mudar a equipe já que temos dois jogos complicados, aqui contra o Avaí, depois a viagem longa. Eu acho difícil tomar uma decisão com essa, mas tem que ter coragem. O grupo é importante para mim, conversei com eles e fizemos um grande jogo", afirmou.



Após a partida, as atenções do comandante agora se voltam para a preparação para o clássico contra o Avaí, no domingo. De acordo com o treinador será preciso estudar bem o adversário:



"Primeiro que eu já joguei vários clássicos, disputei vários em São Paulo e fora também. Sabemos lidar com isso. Sabemos da importância, agora é recuperar os jogadores, ver quem vai estar bem. Estudar bem o Avaí, ver os jogos deles, é uma equipe que joga junto desde o Brasileiro do ano passado. Tem entrosamento, o mesmo treinador. Estudar bastante, e pensar antes de escalar", apontou.

O clássico diante do Avaí ocorre no próximo domingo, às 17h, no estádio da Ressacada, em partida válida pela quarta rodada do Catarinense.