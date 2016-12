Zé Ricardo exalta boa temporada do Flamengo e afirma objetivo de 2017: "Vamos em busca de títulos"

(Foto: Staff Images / Flamengo)

O Flamengo empatou na tarde deste domingo (11) com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 0 a 0. O jogo marcou o encerramento da participação clube neste Campeonato Brasileiro e também na temporada 2016. O técnico Zé Ricardo falou após o duelo e alegou ter “saldo positivo” ao fim desse ano.

Sobre a colocação final, terceiro lugar

“A gente não veio pelo dinheiro. Lógico que a premiação importa para o clube, mas a gente veio para fazer um bom jogo contra uma excelente equipe, melhor mandante do campeonato e mostrar pra gente mesmo que tínhamos condições de vencer aqui.”

Resultado e futuro

“Até determinado momento fizemos uma partida bem equilibrada, tivemos oportunidades. Sabíamos que o Atlético-PR iria pressionar, precisa da vitória pra não depender de mais ninguém. A gente termina o ano com um saldo bem positivo e pensando em coisa boa para o ano que vem”

Saldo postivo

“Um ano extremamente difícil pelo que passamos em termos de logística. Demos uma cara para equipe, uma organização, e o time encontrou uma maneira de jogar. Em cima disso conseguimos uma pontuação que poderia nos dar o título, mas o Palmeiras fez uma campanha praticamente sem nenhum erro e mereceu. Brigamos até o final. A torcida pode esperar uma equipe que vai partir do ano que vem já com alguma coisa. Pretendemos manter nossa base e contar com algumas contratações pontuais. Ano que vem vamos em busca de mais um ano forte, mas com títulos, porque a torcida merece.”

Lições para 2017

“Estruturar uma equipe, dar uma cara, não é fácil. Demanda tempo e treinamento. Encontramos uma boa maneira de jogar. Tivemos adversários difíceis na competição e entendemos que partimos de um início de 2017 promissor. Precisamos trabalhar mais os pontos fortes e ver onde erramos. O treino vai ser cada vez mais valorizado para criarmos opções dentro dessa maneiro de jogar e conquistar títulos.”

O treinador Zé Ricardo

“Só tenho a agradecer a direção, presidência, jogadores e torcida, que tiveram paciência de esperar. O que muda para o ano que vem é o tamanho da responsabilidade. Temos uma torcida imensa sedenta por títulos e vamos trabalhar para firmarmos o que tem de bom, diminuir os erros, evitar as situações de acaso para que 2017 o Flamengo se aproxime dos títulos. Estou em eterno crescimento.

"Com certeza o Zé que começou era um e agora é outro pois vivi muitas coisas. Eu me vejo em constante aprendizado e pegando todas as experiências para o futuro. Sou um treinador que fez um trabalho que levou o clube para a Libertadores, que é importante. Infelizmente faltou o título, mas entendemos que, com a ajuda da comissão, fizemos um bom trabalho. O mérito é de todos da comissão e dos atletas que entenderam e colocaram em prática aquilo que cremos para apresentar um bom futebol.”

O Flamengo termina o Campeonato Brasileiro na terceira colocação. O clube já visa reforços e começa a planejar o ano de 2017.