Flamengo confirma que não disputará Florida Cup em 2017

Flamengo desistiu de pré-temporada nos Estados Unidos para se preparar melhor. Foto: Florida Cup/Divulgação

A pré-temporada do Flamengo terá nova sede. O Ninho do Urubu vai ser a casa rubro-negra na preparação em Janeiro, já que o clube afirmou, nesta segunda-feira (12), que está desistindo da viagem aos Estados Unidos para disputa da Flórida Cup.

O Flamengo enfrentaria o Wolfsburg, ex-clube do meia Diego, no dia 8 de janeiro e logo em seguida duelaria contra os argentinos do Estudiantes de La Plata. A primeira partida aconteceria em Bay Lake no complexo da ESPN, enquanto o segundo jogo seria em Orlandom no estádio da Universidade Central da Flórida (UCF).

No próximo ano, o Flamengo disputará a Copa Libertadores, Primeira Liga e Campeonato Carioca no primeiro semestre. Além disso, ainda terá Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na segunda metade do ano.

Confira o comunicado do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não poderá participar da Flórida Cup 2017. Devido ao trágico acidente com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que deixou o mundo consternado e abalado, o Flamengo se viu obrigado a refazer o planejamento da próxima temporada devido ao adiamento da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por esse motivo, os atletas retornarão das férias apenas no dia 11 de janeiro, inviabilizando a participação na fase Challenge da competição, que ocorrerá dos dias 8 a 15 de janeiro.

A pré-temporada será realizada no novo módulo profissional do CT George Helal. O Flamengo agradece a organização da Flórida Cup pelo convite e espera que no futuro possa participar da competição.