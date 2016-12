Jorge lembra cobranças do pai e agradece Flamengo ao entrar na Seleção do Brasileirão

(Foto: Kin Saito/CBF)

O lateral-esquerdo Jorge, do Flamengo, está entre os melhores do Campeonato Brasileiro e é um dos onze titulares da Seleção do Brasileirão 2016, divulgada pela CBF em cerimônia realizada na noite desta sexta-feira. Antes da premiação, o jogador falou com a imprensa sobre a sensação de estar no time, além de agradecer aos companheiros e comentar sobre a terceira colocação rubro-negra.

"Ganhei meu primeiro prêmio na Gazeta após um ótimo ano e agora estou aqui recebendo outro na CBF. Estou honrado por mim e pela minha família. É um prêmio muito importante mundialmente. Só tenho que agradecer por estar aqui a Deus, aos meus familiares, meu pai que está sempre comigo no dia a dia e nos treinamentos e me cobra bastante. Um dos motivos por eu estar aqui hoje é o Flamengo, a diretoria, pessoal da cozinha, todos os funcionários, principalmente meus companheiros, caras mais experientes como Diego e Juan, que conversa comigo bastante, fala tudo que ele já passou. Esse prêmio dedico também a todos eles, que estão sempre do meu lado", agradeceu Jorge.

Perguntado sobre o terceiro lugar, Jorge foi otimista e já pensa em 2017: "Não só nós como os torcedores do Flamengo também não acreditaram que o time chegaria nesse alto nível, na terceira colocação. Surpreendeu muita gente, mas agora é pensar na volta das férias para a pré-temporada, descansar bastante e focar no título ano que vem".