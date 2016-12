Diego avalia positivamente ano no Fla e projeta 2017: "Temos que manter foco e dedicação"

(Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

Diego Ribas foi a principal contratação do Flamengo na temporada de 2016 e conseguiu cumprir com o prometido para seu primeiro ano. Escolhido como um dos melhores do Campeonato Brasileiro e representante rubro-negro na Seleção do Brasileirão junto a Jorge, o camisa 35 avaliou seu momento no Fla e já faz planos para 2017.

"Tudo tem sido sensacional, melhor do que pedi e pensei. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tenho vivido, agradeço ao Flamengo por tudo que tem me proporcionado com esse trabalho coletivo bem feito que acaba gerando reconhecimento individual. Esse prêmio devo a essa oportunidade que a equipe me deu de fazer parte de todo esse sucesso", disse Diego Ribas.

Para 2017, Diego já traçou um objetivo: "Seguir nesse caminho que estamos e claro, quem sabe, conquistar um título. É um sonho que nós temos, acho que é claro o crescimento que o Flamengo tem tido nos últimos anos. Agora é manter esse foco e dedicação em busca dos nossos objetivos".

Diego também afirmou que o importante é conquistar os títulos, independente da competição. "Vamos ver as possibilidades que nós temos. Título é sempre título e temos que valorizá-los. Em todo campeonato que participarmos é claro que temos objetivo de vencer e é isso que vamos fazer", afirmou.

Sobre Seleção Brasileira, Diego diz que não é prioridade, mas que a possibilidade existirá enquanto ele trabalhar forte. "Minha dedicação está totalmente voltada para o Flamengo, tenho certeza que mantendo esse trabalho existe a possibilidade e vou lutar por ela até o fim", comentou o meia.

O jogador encerrou a entrevista comentando sobre o Brasileirão. "Claro que ainda tem alguns pontos que podem ser melhorados, mas acho que estamos evoluindo. Encontrei o Campeonato Brasileiro dessa forma e é um prazer para mim estar de volta, estar participando desse crescimento e isso ajuda e motiva quem participa do futebol brasileiro", avaliou o camisa 35.