Flamengo vence terceira seguida, goleia Ponte Preta e avança às semifinais da Copa RS Sub20

O Flamengo venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (13), no gramado do SESC/RS, em Porto Alegre, e avançou para as semifinais da Copa Internacional Ipiranga Sub-20, ou Copa RS. Os gols foram marcados por Lincoln, Lucas Silva e Vinicius Junior e o rubro-negro conseguiu a classificação.

Mesmo com a goleada nas quartas de final diante da potente Ponte Preta, o Flamengo não encontrou caminho fácil e quem acha que o rubro-negro passou com facilidade no torneio,se enganou. O Fla começou mal e logo na estreia foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 1. No jogo seguinte, apesar de uma atuação de gala no segundo tempo, o clube carioca cedeu o empate ao Cruzeiro já nos acréscimos.

A reação começou no terceiro jogo, quando a equipe goleou o Toluca-MEX por 5 a 3. No último jogo da fase de grupos, o clube carioca se firmou com uma goleada de 4 a 1 para ninguém colocar defeito diante do Santos. Se firmando na Copa RS, o Flamengo começou a sonhar com objetivos maiores.

Se o rubro-negro teve vida difícil, a Ponte Preta fez uma primeira fase quase impecável. Na estreia, a Macaca bateu o Corinthians por 2 a 1. A desconfiança veio na derrota para o Fluminense por 3 a 1, porém, na rodada seguinte, a equipe de Campinas venceu o Nacional por 2 a 1, confirmando a classificação no último jogo. A Ponte sobrou no duelo frente ao Internacional, venceu por 2 a 0 e, de quebra, acabou com a liderança do grupo.

O Flamengo agora espera o vencedor do confronto entre Botafogo e Palmeiras, que se enfrentam na noite desta quarta-feira (14). A semifinal está marcada para sexta (16), às 19h, no estádio da PUC.

Flamengo domina Ponte Preta

O Flamengo começou a partida soberano, tocando a bola sempre no campo de ataque e buscando os espaços. Aos oito minutos, Lucas Silva recebeu de Kleber e quase abriu o placar. Aos dezessete, Gabriel Silva deu um bolão para o jovem Lincoln, de apenas 15 anos, abrir o marcador, fazendo 1 a 0.

O Flamengo não recuou e só não chegou ao segundo gol pois a bola parou na trave. Aos vinte e sete minutos, Lucas Silva recebeu um lindo passe na medida de Kleber e marcou de cabeça o 2 a 0. A Ponte Preta tentava conseguir reação, mas pouco criou e acabou envolvida pela atuação forte do adversário. Antes do término da primeira etapa, o rubro-negro teve seu terceiro gol anulado quando Leandro Vuaden assinalou falta de Bernardo na jogada.

Mesmo envolvido pela Ponte, rubro-negro mata o jogo

Na etapa final, o Flamengo sofreu bastante. Sendo pressionando constantemente desde primeiro minuto pela Ponte Preta, Gabriel fez uma defesa espetacular já aos vinte minutos. Enquanto o time de Campinas tentava iniciar uma reação, o rubro-negro respondeu com um lindo chute de fora da área, que parou no goleiro alvinegro Carlos Vinícius.

A classificação do Flamengo foi confirmada aos vinte e oito minutos, quando Vinicius Junior recebeu dentro da área e jogou no contrapé do goleiro da Ponte para fazer 3 a 0, selando a vaga na semifinal da Copa RS.