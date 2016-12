Miguel Trauco é anunciado como primeiro reforço do Flamengo para 2017

O Flamengo anunciou o lateral-esquerdo Miguel Trauco de 24 anos, ex-Universitário-PER, nesta tarde de quarta-feira (14). O atleta assinou um pré-contrato com o clube e fica na pendência de fazer exames e assinar o contrato de três temporadas. A expectativa é que Trauco se apresente no dia 11 de janeiro, dia da reapresentação do elenco do Flamengo para temporada de 2017.

Nascido em Tarapoto, no Peru, o primeiro ano como profissional foi em 2009, no Virgen de Chapi. De lá pra cá o peruano passou por alguns clubes como Union Comercio e, um deles conhecidos entre a torcida rubro-negra, Coronel Bolognesi, que enfrentou o Flamengo na Libertadores de 2008. Em 2013, o lateral chegou ao Universitário. Trauco começou a carreira como camisa 10, mas por necessidade começou a jogar na lateral e chegou a seleção peruana dessa forma.

Com 226 jogos na carreira, o lateral possui 5 gols e 18 assistência - sendo 9 pelo Universitário, só esse ano.

Trauco falou ao jornal "Líbero" sobre a adaptação e como Guerrero, companheiro de seleção e agora de clube, pode ajudar

"Ter alguém como Paolo ajudará muito. Ele vai me servir em tudo. Sempre foi meu sonho jogar no exterior e quero triunfar."

O jogador falou sobre a felicidade de estar no Flamengo e afirmou realizar um sonho

“Estou muito feliz, posso dizer que é a realização de um sonho. Um clube grande, com uma torcida fantástica e um time muito competitivo. Não vejo a hora de chegar e poder vestir essa camisa, conhecer esse novo CT também. É um grande passo na minha vida, e o desafio é o maior até agora. Podem esperar o melhor de mim. Em janeiro estou chegando."