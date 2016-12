Botafogo se fecha bem e segura Flamengo, que dá adeus à Copa RS sub-20

Flamengo e Botafogo se enfrentaram nesta noite pela semifinal da Copa Ipiranga, ou RS, sub-20 no Campo da PUC em Porto Alegre. O Botafogo se classificou pra decisão após uma heróica vitória por 1 a 0.

Na fase anterior, o Flamengo goleou a Ponte Preta por 3 a 0 no SESC de Porto Alegre e garantiu vaga na decisão. Já o Botafogo também goleou, a vítima foi o Palmeiras que sofreu 3 a 0 do Glorioso.

Com a vitória, o Botafogo chega na decisão que acontece no domingo, às 19h30, no Campo da PUC em Porto Alegre. O Alvinegro aguarda Fluminense ou São Paulo.

Primeiro tempo pegado mas o Botafogo larga na frente

A bola rolou no Campo da PUC e o jogo foi muito pegado. Se via dois times comprometidos, especialmente em não tomar gols.

A primeira chance foi rubro-negra aos treze minutos com Gabriel Silva de cabeça, mas a bola foi por cima do gol do goleiro Diego.

Um jogo truncado, amarrado, sem muitas chances. Quando o Botafogo teve, fez. Falta batida na área, a zaga do Fla rebate, mas na volta Kanu empurra para o fundo das redes fazendo 1 a 0 Botafogo.

O Flamengo pressionou muito, mas não conseguiu o empate. A melhor chance foi de Gabriel Silva que após tabela com Kleber saiu na cara de Diego que operou um milagre.

Segundo tempo truncado e Botafogo segura a classificação

Na etapa final, um jogo tão truncado quanto na primeira. O Flamengo precisava do gol e se alçou ao ataque.

Aos três minutos, após bate rebate, o Flamengo quase igualou o marcador. Fora isso, foi na base do abafa. O Botafogo se aproveitou dos contra-ataques. Jean parou na linda defesa do goleiro Gabriel.

O Rubro-negro retomou a pressão com Jean Lucas que tentou de fora da área mas mandou longe do gol do Botafogo. Loran tentou de cabeça mas ela não entrava. Nos acréscimos o último suspiro do Fla foi em escanteio afastado pela zaga alvinegra.