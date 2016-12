Flamengo, planejamento financeiro e críticas engessadas em 2012

Cresci ouvindo duas lendas urbanas sobre o futebol brasileiro. A primeira, que "vivemos um processo de espanholização", onde as cotas de TV fariam Flamengo e Corinthians terem a mesma disparidade de Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. A segunda que "se o Flamengo se estruturar, não existe mais futebol no Brasil". Hoje, vejo um pouco de exagero em ambas, mas não inverdades.

A TV sempre injetou muito dinheiro no Flamengo, o que hoje está sendo aproveitado à sua máxima potência. Planejamento financeiro é a palavra, mas isso não é tudo. O bagunçado Corinthians não acompanha o ritmo e os outros clubes sobrevivem como podem. O Palmeiras aposta nos patrocínios e no Allianz Parque. A dupla Gre-Nal em seus fortes planos de sócio-torcedor. Fluminense quer a austeridade financeira e vem reduzindo suas dívidas. Ou seja, o futebol brasileiro ainda não vive uma espanholização.

Mas, a segunda história condiz mais com a realidade. É evidente que o futebol brasileiro não vai acabar, mas a tendência é que sigamos vendo o Flamengo lutando por títulos. Planejamento financeiro é tudo no mundo atual, futebolisticamente e empresarialmente falando. O que incomoda são afirmações em tom de desprezo do tipo: "Da onde eles estão tirando esse dinheiro?", "Cadê a austeridade?", "Como vão pagar os jogadores?".

Parece piada, mas prefiro chamar de má vontade ou preguiça de estudar o Flamengo. Creio que o ponto de mudança surgiu com o fracasso da gestão Patrícia Amorim, aliada ao alto custo da contratação de Ronaldinho Gaúcho. Crise financeira, dívidas milionárias e processos judiciais. Eduardo Bandeira de Mello assumiu com a missão de colocar a casa em ordem e terminará seu segundo mandato deixando um Flamengo estruturado para seu sucessor.

Não são apenas resultados no campo. O Flamengo passou três anos aquém de suas expectativas devido a essa reformulação. Necessária, diga-se. Foram anos de economia, de pagamento de dívidas, de reestruturação financeira. Isso não se constrói do dia para a noite. Com todos os principais pilares encaminhados para o azul, o Flamengo de Bandeira de Mello - enfim - mostra sua verdadeira cara.

Enquanto o Flamengo era chacota por suas eliminações na Libertadores ou fracassos no Brasileirão, a diretoria trabalhava. Investimento a longo prazo com certeza de retorno. Não houve loucura para acertar com Guerrero, não gastou além do que tinha para trazer Diego e está com um projeto montado para gastar pouco na contratação de Conca. Planejamento, é a palavra.

Quando foi a última vez que você leu notícias de salários atrasados no Flamengo? Quando foi a última vez que você viu o Flamengo pedindo empréstimo gigantescos para fechar o ano no azul? Quando foi a última vez que você viu o Flamengo adiantando cotas de TV para fazer contratações desnecessárias? Talvez o problema não seja o Flamengo, mas sim o seu pensamento engessado em 2012, em pleno 2016 (quase 2017).

O futebol mudou. O pensamento empresarial também. O Flamengo deixou de ser o clube mais quebrado do Brasil para fechar 2016 sendo o sexto com menor dívida. Foram quatro anos de planejamento e investimento. Quatro anos de reestruturação. Quatro anos é o tempo e uma faculdade. Não custa nada estudar o Flamengo antes falar bobagens sobre assuntos de fácil compreensão.