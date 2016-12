Cofre cheio: Flamengo fecha patrocínio de R$190 milhões por seis anos

Google Plus

(Foto: Divulgação)

O Flamengo está próximo de fazer história. O rubro-negro fechou acordo com a empresa tailandesa Carabao até 2022 e ganhará R$190 milhões durante o período. Para confirmar o patrocínio, o Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar.

A Carabao patrocina o Reading, clube que disputa a Championship - segunda divisão da Inglaterra - e também os uniformes de treino do Chelsea, pagando mais de 30 milhões de euros por temporada ao clube londrino.

Caso aprovado, em 2017 a patrocinadora pagará R$ 15 milhões para ficar nas mangas da camisa. A partir de 2018, a empresa tailandesa passará a ocupar o espaço de patrocinador master e pagará R$ 35 milhões por ano, mais do que os R$ 25 milhões que são pagos atualmente pela Caixa Econômica Federal. Além disso, o rubro-negro terá direito a uma porcentagem de cada lata da bebida energética vendida no Brasil. As bebidas da Carabao chegam ao país em janeiro.

O clube e a Caixa negociam um aumento para 2017, ano em que o rubro-negro disputará a Libertadores da América. Para 2018, o departamento de marketing do Flamengo ainda pretende contar com a empresa estatal, só que em outro espaço da camisa.

Com os acordos divulgados até hoje, o Rubro-Negro já tem R$ 57 milhões garantidos para 2017 só em patrocínios e é o maior valor da história do clube. Soma-se a isso o dinheiro pago pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube que investe R$ 35 milhões, totalizando R$ 92 milhões garantidos para o próximo ano.