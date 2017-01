Atual campeão, Flamengo enfrenta estreante Central-PE na abertura da Copa São Paulo 2017

Google Plus

Campeão em 2016, o Flamengo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017, contra o Central-PE, nesta quarta-feira (4), no Anacleto Campanela, às 21h. O Rubro-Negro vai em busca do quarto título no torneio em sua 31ª participação na história, enquanto os pernambucanos entram na competição pela primeira vez.

No ano em que conquistou o tricampeonato da Copinha, o Flamengo também conquistou o torneio Otávio Pinto Guimarães e a Taça Rio na categoria. Em 2016 também, o Sub-20 abasteceu a equipe profissional: o treinador Zé Ricardo foi efetivado após a saída de Muricy Ramalho e contou com os seguintes jogadores: Felipe Vizeu, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Thiago Santos, Ronaldo, Thiago e Thiago Ennes.

Novo treinador dos juniores, Gilmar Popoca, ex-jogador do Flamengo, garantiu que a equipe irá criar uma identidade na Copinha. O técnico prega coletividade e irá utilizar sua experiência dentro das quatro linhas para levar o Rubro-Negro à decisão.

"O Flamengo sempre foi dessa maneira, sempre jogou com esse estilo técnico, jogadores de habilidade, muita movimentação, muito jogo coletivo, mas sem perder seu espírito competitivo. Pela exigência da torcida, eu mesmo como ex-atleta sei o que essa galera, quando tá gritando lá em cima, exige", disse Popoca.

"A gente não muda, a gente vai procurar fazer um campeonato bem qualificado, vamos jogar futebol, da melhor forma possível. A gente treina, a gente se organiza ofensivamente, defensivamente, mas eu quero uma equipe leve, solta, que os atletas possam ter liberdade de ação dentro de campo", acrescentou.

Presente no Grupo 23 com, sede em São Caetano do Sul, o Flamengo ainda enfrentará o São Caetano, anfitrião da chave. e o São Bento-SP.

Central busca surpreender na primeira participação

A Patativa do Agreste, como é conhecido o Central-PE, fará sua primeira participação na história da Copinha. Segundo o treinador da equipe, Erivélton, a expectativa é de uma grande competição.

''Tivemos um período de treinamento muito bom e estamos confiantes que vamos fazer uma grande competição. Temos uma chave difícil e com ótimos times, mas podem ter certeza que vamos brigar pela classificação'', declarou o técnico.