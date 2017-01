Flamengo realiza sonho antigo contratando Conca; relembre negociações anteriores

(Foto: Divulgação/Flamengo)

"Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu". Depois de tantas tentativas frustradas ao longo dos anos, Darío Conca vai vestir rubro-negro por uma temporada. O meia argentino foi anunciado na noite desta segunda-feira (3) e chega ao Flamengo por empréstimo junto ao Shangai SIPG. Conca fará tratamento para recuperação de cirurgia no joelho nas instalações recém inauguradas em Vargem Grande, no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. O jogador será apresentado no dia 11 de janeiro.

A primeira notícia de interesse no jogador foi dada em dezembro de 2007, quando Conca precisaria renovar seu empréstimo no Vasco por pertencer ao River Plate, e o Flamengo partiu como interessado. Foram 50 partidas no cruzmaltino antes de partir para o Fluminense no ano seguinte.

Na hora de renovar com o Flu, em 2009, o Flamengo novamente apareceu e tentou a contratação sem sucesso. Dario seguiu no tricolor carioca e sagrou vice-campeão da Copa Libertadores, além de ajudar no milagre da luta contra o rebaixamento.

O tiro final e que mais se aproximou de tornar realidade foi quando a Unimed retirou seu investimento do tricolor das Laranjeiras e, por bem pouco, o bicampeão brasileiro não atuou na Gávea. Uma oferta da China culminou por ser a opção mais segura de Conca, que aceitou as cifras do oriente e voltou ao futebol chinês para atuar no Shangai SIPG.

Conca é o segundo reforço do Fla; clube espera mais contratações

Conca é o segundo reforço oficializado pela equipe e se junta ao peruano Miguel Trauco como confirmado. O Flamengo ainda procura um médio defensivo, que pode ser Rômulo, do Spartak Moscou, e um atacante pelos lados do campo. Marinho é o nome mais forte para a posição ofensiva.

A reapresentação da equipe acontece na próxima quarta-feira (11) e toda pré-temporada será realizada no módulo profissional inaugurado no mês de dezembro.