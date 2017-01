Em entrevista, Zé Ricardo comenta sobre chegada de Conca e brinca: "Favorece ao centroavante"

Foto: Divulgação / Flamengo

O treinador do Flamengo, Zé Ricardo, falou a um programa de TV nesta tarde de quarta-feira (4). O técnico rubro-negro citou Diego e Conca juntos e falou também sobre Marinho.

Zé Ricardo atuou como treinador do elenco profissional de um clube pela primeira vez em 2016, justamente no Flamengo. O técnico de 45 anos chegou em sua primeira temporada no profissional ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, disputando o título em boa parte da competição. No início de 2016, Zé Ricardo levou os meninos do sub-20 do Mais Querido ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Conca só poderá atuar em abril, talvez no fim de março, devido à lesão no joelho mas o técnico já pensa em como montar o time com ele e com o atual camisa 35 do Flamengo, eleito melhor meia do Brasileirão, Diego.

Marinho nem sequer foi contratado, mas Zé fez questão de elogiá-lo e ressaltar sua importância para todas as equipes. O treinador afirmou que todos querem o ponta que atualmente defende o Vitória e é cobiçado pelo Flamengo.

Zé fala sobre a possibilidade de Diego e Conca juntos mas frisa o equilíbrio do time

“Conceitualmente, acho que quem se favorece mais com dois meias de criação talentosos é o centroavante. Eu gosto de atuar com um atacante de referência. Não é a única maneira, outras podem dar certo. Se a gente conseguir manter o equilíbrio da equipe, temos condições de fazer com que os dois joguem juntos. O que mais procuramos no futebol é solucionar os problemas. Uma pessoa comum toma 6 mil decisões em um dia. No futebol, tomamos 2 mil em 90 minutos. Com certeza os atletas que têm capacidade de tomar decisões de forma eficaz podem clarear uma partida. Uma equipe de futebol não se resume a 2 ou 3 jogadores, temos que manter o equilíbrio.

Durante o Campeonato Brasileiro nós conseguimos momentos muito bons de equilíbrio. Em um momento brigamos com o Atlético Paranaense pela melhor defesa da competição. Em outro momento chegamos a ter o terceiro melhor ataque. Esse equilíbrio é o que me interessa. Na minha cabeça já passam algumas maneiras de como o time deve se posicionar. Vamos ver quando teremos essas peças. O Conca, pelo que recebemos, será a partir de março ou abril. Temos o Carioca e a Primeira Liga que vão servir para dar o tom em que estamos. Temos que nos preocupar com todos os aspectos. Sem dúvida que com esses dois jogadores à disposição temos mais soluções que problemas.”

Zé elogia Marinho e fala de sua importância

“O Marinho tem características de lado de campo semelhantes a do Cirino, mas vejo o Marinho, por ser canhoto, com mais facilidade de jogar por dentro, de finalizar, e o um contra um dele também é legal. É um jogador que fez uma reta final de campeonato pelo Vitória de forma sensacional. Não é à toa que tantas equipes estão interessadas nele. É um jogador que todo mundo quer, todo mundo sabe que faz diferença num futebol que se nega tanto espaço, que se faz recomposição rápida e abrir espaço é tão difícil. Abrir e ocupar o espaço é mais difícil ainda, e ele por ser veloz e ter habilidade curta acaba sendo importante na equipe que joga.”