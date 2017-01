Flamengo joga bem e goleia Central na Copa São Paulo

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada da Copa São Paulo de futebol Jr., em sua 48º edição, pelo grupo 23 com sede em São Caetano do Sul

O Flamengo não teve vida fácil na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do pernambucano Central nesta quarta-feira (4), no Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul, o rubro-negro demorou a abrir o placar, passando o primeiro tempo em branco. Entretanto, na etapa final, com gols de Patrick, Gabriel Silva, Vinícius Júnior (duas vezes) e Dener, o Fla saiu vitorioso por 5 a 0.

Quem esperava vitória fácil do Flamengo se decepcionou com a primeira etapa. Mesmo com o time todo remodelado, já que apenas o zagueiro e capitão Dener era titular do título da Copinha no ano passado, o time da Gávea era franco favorito na partida contra o Central-PE. No entanto, apesar de pressionar o adversário e criar boas oportunidades, a equipe carioca saiu do primeiro tempo sem gols.

Na segunda parte, porém, os rubro-negros fizeram valer sua grande superioridade técnica e física e, com atuação inspiradíssima de Vinicius Jr., uma das principais joias da casa e recém promovido ao time sub20, aplicaram uma goleada no frágil time pernambucano, que contava apenas com três jogadores em seu banco de reservas graças à contusões durante a preparação para o torneio.

O Flamengo lidera a chave com 3 pontos, mesma pontuação do São Caetano, mas com saldo de gols superior. Enquanto isso, o Central amarga a lanterna do grupo, ainda sem pontuar, assim como o São Bento.

Na próxima rodada, já iniciada nessa sexta-feira (6), os nordestinos encararão o time da casa, o São Caetano, enquanto o Flamengo pegará o São Bento. Na partida preliminar da chave, o próximo rival do Central venceu por 4x2.

Primeiro tempo tem controle do Flamengo, mas sem balançar as redes

O clube pernambucano até tentou dificultar a partida para o Flamengo nos primeiros minutos, mas logo foi dominado pelo rubro-negro e terminou a primeira etapa com apenas uma finalização ao gol de Gabriel Batista. Os cariocas, por sua vez, foram muito superiores e, liderados pelo habilidoso camisa 10, Patrick, criaram inúmeras chances.

A melhor oportunidade do Fla foi aos 30 minutos, quando o herdeiro da camisa de Zico lançou Jean Lucas por trás da zaga, saindo na cara do gol e parando na defesa do goleiro do Carlos. O time rubro-negro ainda reclamaria de um impedimento duvidoso e de dois pênaltis não marcados. Mesmo criando, a equipe carioca foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Com chuva de gols, Fla vence com tranquilidade

O Central começou o segundo tempo assim como o primeiro, tentando igualar as ações com o time carioca. No entanto, o evidente despreparo físico ficou na frente e, aos poucos, a equipe foi perdendo fôlego e abrindo os espaços para que o Flamengo chegasse.

O primeiro gol foi feito após pênalti cometido por Felipe em cima de Patrick aos 7 minutos. O próprio Patrick cobrou para a defesa do goleiro, porém o árbitro mandou repetir a cobrança, já que Carlos havia se adiantado antes do apito. Na segunda chance, o camisa 10 bateu novamente no canto esquerdo, mas desta vez converteu.

O gol serviu para descarregar a pressão que havia nas costas dos meninos do Flamengo, bem como para desestabilizar a equipe de Caruaru que, desorganizada, tentava atacar sem levar perigo ao gol de Gabriel Batista e sofria com os contra-ataques. Aos 23 minutos, Patrick deixou Jean Lucas na cara do gol, o volante bateu para defesa de Carlos, mas Gabriel Silva pegou o rebote e conferiu o 2 a 0.

Gilmar Popoca optou por tirar Lincoln e iniciar o show de Vinicius Júnior logo depois. O menino de apenas 16 anos recebeu um lançamento do goleiro Gabriel Batista, venceu o lateral direito Japa no um contra um e tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro. Cinco minutos depois, aos 34', Vinicius recebeu passe de Michael pela meia esquerda, cortou para a perna direita na entrada da área e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro.

Dois minutos depois, Dener ainda fecharia o placar em cabeçada feita após belo escanteio cobrado por João Pedro. A goleada só não foi maior porque o auxiliar anulou equivocadamente o que seria o terceiro gol de Vinicius Jr na partida, aos 42 minutos. Depois de inúmeros atendimentos aos jogadores do time alvinegro por câimbras, o árbitro apitou o final da partida para a festa da torcida do Rio de Janeiro.