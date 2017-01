Flamengo prepara Arena da Ilha para temporada de 2017

Foto: Divulgação / Flamengo

O Flamengo assumiu no dia 1º de janeiro o Luso-Brasileiro ou, como ficou conhecida, Arena da Ilha. O clube carioca já começou as reformas no estádio da Portuguesa-RJ, que pertenceu ao Botafogo no ano de 2016.

Nesta quarta-feira (4), o conselho diretor do clube aprovou um empréstimo de R$ 12 milhões para as obras na Arena. A diretoria está atrás de algumas parcerias já que o gasto não estava previsto no orçamento.

O Flamengo divulgou detalhes sobre o estádio recentemente. A capacidade prevista é de 20 mil espectadores. Os setores norte e sul do estádio deverão ter em média 7 metros e meio de distância para o gramado, pouco mais que o setor oeste que provavelmente terá apenas 6 metros de distância. Além da pequena distância para o gramado, que dá a sensação de caldeirão ao estádio, não deverá ter cadeiras no setor norte e em parte do setor sul.

O grande impasse antes do início das obras era a quantidade de entulho deixado pelo Botafogo, que administrou o estádio em 2016 e retirou toda a estrutura que ergueu.

O Flamengo jogou uma vez na Arena da Ilha em 2016, no clássico contra o Botafogo. O jogo acabou 3 a 3. Na ocasião, a partida era válida pelo Campeonato Brasileiro. Uma das reclamações dos jogadores foi a situação do gramado. O gramado da Arena da Ilha já começou a ser reformado, aliás, pela mesma empresa que cuidou do campo 5 do CT George Helal.

O vice-presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, disse que tudo deveria estar pronto para o Flamengo dia 31 de dezembro, mas crê que o prazo não se estique mais e garante que o estádio já está à disposição do clube.

O prazo de entrega da Arena da Ilha é de 60 dias. O Flamengo espera poder contar com o estádio na Libertadores, devido ao impasse com o Maracanã. A Arena da Ilha é considerado plano B, mas um plano bem provável diante das dificuldades de negociar com o consórcio que administra o Mario Filho e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.