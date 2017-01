Flamengo vê Maracanã em primeiro plano para disputa da Libertadores

Google Plus

A diretoria rubro-negra ainda luta para a obter a concessão do Maracanã e espera um desfecho sobre quem realmente vai administrar o local. O Flamengo tem o objetivo de assumir o estádio junto com o Fluminense, em parceria com a CSM. A empresa Largadère também tem interesse e a FERJ seria a operadora das partidas caso a empresa francesa assumisse. Os dois times cariocas estão dependendo de quem irá administrar o Maracanã para tomar alguma atitude, o que deve ser defendido até março de 2017.

Flamengo gostaria de usar o Maracanã na Libertadores, mas foi descoberto que o estádio está em má conservação e com condições péssimas para ser utilizado. A Odebrecht e AEG recusaram e alegaram que o estádio não foi entregue ao Comitê Organizador Rio 2016 desta maneira. O mesmo está sendo acusado pela atual condição do local, pois ainda há restos de objetos referente aos Jogos Olímpicos de 2016. O Comitê assumiu suas responsabilidades mas não deu posição do que irá fazer, enquanto isso, o estádio está sendo deixado de lado.

"É lamentável, ninguém poderia pensar diferente. Já estamos torcendo pela transferência da concessão ou outra pela abertura de uma nova licitação, que é a nossa preferencia. Para o caso de a concessão ser transferida, temos um grupo em que o Flamengo está inserido, o que eu acho que é a unica solução possível de tornar o Maracanã econômica e tecnicamente viável", disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello.

O presidente do Flamengo também deixou claro que se o Maracanã for entregue a "atravessadores", não haverá mais jeito e o clube não vai jogar mais lá. O que se aguarda agora é quem vai administrar o Maracanã e quem tomará as devidas providências.

Devido às condições precárias do estádio, Flamengo tem uma segunda opção que será jogar na Arena da Ilha. A preferência pelo Maracanã é ligada diretamente a localização e capacidade da torcida. No entanto, o primeiro plano ainda segue, mas o desfecho dessa história só sairá futuramente, lembrando que as obras na Ilha já deram início e estão ótimas.