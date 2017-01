Buscando classificação antecipada, Flamengo encara São Bento na Copinha

(Foto: Staff Images / Flamengo)

Será noite com gosto de decisão para o Flamengo. Diante do São Bento nessa sexta-feira (06), às 18h45, as equipes duelam pela 2º rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Anacleta Campanella, em São Caetano do Sul. A garotada da Gávea entra em campo com a possibilidade de sair com a classificação para a próxima fase da Copinha, já que é necessário uma vitória do rubro-negro e empate entre São Caetano e Central-PE ou um triunfo do time pernambucano.

Após a primeira rodada da Copinha, o Flamengo está na liderança com três gols de diferença para o São Caetano. O São Bento se encontra em terceiro lugar e chega para o confronto depois de ser derrotado pelo placar de 4 a 2.

Chance de classificação e trunfo de 16 anos

Para o Flamengo, a vida é mais tranquila, já que a classificação está mais assegurada. Na partida contra o Central, os gols só começaram a sair na segunda etapa, com o time perdendo diversas chances no primeiro tempo. O destaque da partida foi o menino Vinícius Júnior de apenas 16 anos, a principal promessa do Fla. Ele entrou nos 45 minutos finais, efetuou dribles, armou jogadas e converteu dois gols.

O técnico Gilmar Popoca não terá desfalques para a partida e todos os jogadores estarão disponíveis. Apenas Lincoln e Patrick levaram cartão no primeiro jogo. Após a partida, Popoca festejou a vitória, mas disse que o Flamengo ainda tem muito a evoluir.

"Fico muito feliz com essa estreia, era tudo o que precisávamos. Temos uma equipe de muita qualidade, mas que ainda é muito nova, e com certeza teremos um ganho de confiança muito grande após o jogo de hoje. A bola entrou no segundo tempo, e conseguimos construir um belo placar. Esse foi só o começo, ainda temos muito o que corrigir e ainda mais a evoluir para a sequência dessa competição, que é muito dura", comentou o treinador.

São Bento precisa vencer para sonhar com vaga

Já o São Bento precisa urgentemente de uma vitória, para assim seguir vivo na briga pela classificação. Os autores dos gols do time no jogo passado foram Isaque, no primeiro tempo, abrindo o placar e Dodô marcando um lindo gol de falta.

Para surpreender o Flamengo e conseguir arrancar pontos do rubro-negro, a equipe deverá jogar fechada na defesa, mas buscará velocidade com seus jogadores de frente para um contra-ataque efetivo.