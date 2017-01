Em duelo de invictos, Flamengo e São Caetano disputam liderança da chave

(Foto: Staff Images / Flamengo)

Foram dois jogos bem diferentes. Depois de uma vitória fácil contra o Central de Caruaru por 5x0, os meninos do Flamengo passaram sufoco contra o São Bento, em uma partida pouco inspirada de seus principais jogadores - com direito até a penalti perdido no primeiro tempo pelo camisa 10 Patrick. No entanto, com um gol no último minuto do volante Hugo, a equipe carioca venceu os paulistas por 2x1, se manteve na primeira colocação do grupo, e agora enfrenta o São Caetano para encerrar sua participação na primeira fase. Para esta partida, ainda, o técnico Gilmar Popoca não poderá contar com o lateral esquerdo Michael, que se machucou ainda no último duelo do Fla e foi vetado dos dois próximos compromissos da equipe. Caso avance para a terceira fase, a situação do jogador será reavaliada.

O time da cidade sede, por sua vez, também venceu suas duas primeiras partidas na competição, e encara os meninos da gávea para decidir a primeira posição do grupo.

Indefinição no grupo 24 torna difícil a previsão dos confrontos da próxima fase

Diferentemente da chave sedeada no Anacleto Campanela, a seguinte continua em aberto, sem nenhum classificado matematicamente definido. No entanto, precisando de apenas um ponto para garantir sua classificação e a primeira posição, o Goias é o favorito ao título do grupo, enquanto Nacional -SP e Cori Sabá devem disputar a segunda colocação. Como o cruzamento do mata a mata é feito no "modelo olímpico", a disputa pelo primeiro lugar entre Flamengo e São Caetano ganha ainda mais importância, já que permite pegar um adversário teoricamente mais fraco na próxima rodada.

Esperança de um jogo disputado e aposta no banco de reservas

Não à toa o regulamento da copinha prevê o duelo entre os donos da casa e o favorito do grupo na última rodada. Ambas as equipes se mostraram superiores aos seus rivais na chave e decidem nesse domingo (8), com expectativa de um bom público - levando em conta, claro, a média da competição, a primeira posição.

E para alcançar esse feito, o rubro-negro conta com seu jovem, porém talentoso banco de reservas, que tem sido fundamental até aqui na competição. Nele destaca-se Vinicius Jr., de apenas 16 anos, que já anotou 2 gols e uma assistência nas duas primeiras partidas. Vale destacar também a superioridade física que as primessas da gávea tem mostrado sobre seus rivais até aqui.

Boa média de gols é trunfo do São Caetano pra tentar surpreender o Fla

A vantagem do empate para consolidar-se como campeão do grupo torna o time do Rio favorito para essa partida, especialmente levando em conta a dificuldade que foi marcar gols contra o Flamengo até aqui - a equipe só levou um gol em 180 minutos, e o gol de Gabriel Batista foi pouco ameaçado nessas 2 partidas. No entanto, a torcida dos vice campeões da libertadores de 2002 aposta todas as suas fichas no excelente aproveitamento ofensivo do azulinho até o momento, que anotou 7 gols em 2 rodadas, mesmo número dos rubro-negros. Os destaques do eficiente ataque da equipe são Marlon e Victor Luis, ambos com 2 gols cada.