Em jogo nervoso, Flamengo empata com São Caetano e encerra primeira fase líder do Grupo 23

Não foi a partida que todos esperavam. Depois de vencerem seus dois primeiros comprimissos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e São Caetano entraram em campo na noite deste domingo (8) sob a expectativa de fazerem o melhor jogo do grupo. Equilíbrio e o bom público não faltaram, porém as duas equipes travaram um duelo com muitas faltas duras e poucas jogadas interessantes. No final, o justo empate em 1x1 favoreceu mais o rubro-negro, que saiu de campo com a primeira posição garantida e a vantagem de não ter que viajar para jogar a próxima partida da competição.

Pelas circunstâncias da partida, o empate não foi bom para o time carioca. No entanto, o Flamengo tem um adversário mais fraco na segunda fase. A equipe do Rio de Janeiro pega o Nacional, que passou em segundo lugar no grupo 24, com três pontos ganhos. No entanto, o fato que mais impressiona na campanha do time paulistano é a derrota sofrida na manhã deste domingo para o frágil Pérolas Negras, representante do futebol haitiano, por 2x0.

Já o São Caetano encara o Goiás na próxima fase. O time do centro-oeste ganhou todos os seus jogos e enfrentará o azulinho na capital paulista, mesmo estádio onde disputou todas as suas partidas.

No duelo preliminar, o São Bento bateu o Central de Caruaru por 2x0. A equipe paulista terminou a competição em terceiro lugar na chave, com 3 pontos ganhos, enquanto os pernambucanos encerraram a sua primeira participação na competição na melancólica lanterna do grupo sem pontuar.

Em primeiro tempo com poucas chances, rubro-negros saem na frente

O primeiro tempo não agradou. Em jogo muito nervoso, com várias reclamações e cartões para ambos os lados, o Fla saiu na frente após bela tabela entre Kleber e Hugo no meio de campo. O lateral rolou para Lincoln na entrada da área, que serviu Vinícius Júnior nas costas da marcação. C camisa 18 bateu cruzado por baixo do goleiro e abriu o placar para o Flamengo.

Cinco minutos depois, o time da Gávea chegaria com perigo mais uma vez após belo contra-ataque puxado pelo autor do gol, que lançou Lincoln dentro da área, o camisa 9 tocou na saída do goleiro, mas jogou pra fora. Depois disso, a última chance de perigo da primeira etapa só se deu aos 39', quando Hugo Moura arriscou lindo chute de canhota de fora da área, obrigando o goleiro Wagner a fazer bela defesa.

Segunda etapa é dura; São Caetano acha o gol de empate

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. Ainda com muitas entradas fortes e discussões, os dois times pouco produziram no ataque e desviaram a atenção para a atuação ruim do árbitro. O único gol do período aconteceu aos 9 minutos, quando Matheus Abreu fez belo cruzamento na área para João Mello e o camisa 7 do azulinho desviou mal, mas a bola bateu nas costas de Moraes e entrou no contrapé de Gabriel Batista.

Logo na saída do meio-campo, o Flamengo criou uma boa jogada. Depois de bela troca de passes pela direita, Théo recebeu livre na entrada da área e bateu de canhota, mas pegou mal na bola e jogou para fora. O time paulista até exercia certa pressão quando, aos 14 minutos, em falta infantil para parar um contra-ataque que ainda estava no campo de defesa, o lateral direito e capitão da equipe, Léo Pereira, recebeu seu segundo amarelo e foi expulso da partida.

A partir deste momento, o Fla retomou o controle do jogo, mas criou poucas chances de gol até o fim. Ainda houve, porém, mais um lance polêmico na noite, quando o zagueiro Rafael cometeu pênalti em Vinicius Jr e o juiz mostrou cartão amarelo por simulação ao jogador rubro-negro. O Flamengo ainda teria outro gol bem anulado pela arbitragem aos 46 minutos, quando Vinícius Jr. cobrou falta pela esquerda na cabeça de Jardeu, que raspou para a rede. O centro-avante, porém, voltava da posição de impedimento.