Cobertura Interativa: recepção no aeroporto de Darío Conca, novo reforço do Flamengo

Conca chegou! A apresentação do meia argentino de 33 anos acontecerá na quarta-feira (11), no Ninho do Urubu, dia da reapresentação do elenco para a temporada de 2017.

O jogador entrou em um carro logo que saiu do saguão do aeroporto e foi embora. Grande recepção da torcida!

Conca passou por aqui e mal parou para tirar fotos. Antes, teve promoção com Sócio-Torcedor.

Passageiros que desembarcam interagem de forma tímida com a torcida do Flamengo que canta do lado de fora.

Ansiedade só aumenta no saguão do aeroporto. Conca pode desembarcar a qualquer momento.

Torcida não para de cantar um momento. Ansiedade é grande por aqui.

Torcida canta: "Olê olê olá, Conca, Conca!"

Aeroporto Tom Jobim tomado de rubro-negros para chegada de Dario Conca. O meia só deve aparecer por aqui por volta das 9h.

A julgar pelo histórico recente da torcida do Flamengo, a manhã de segunda-feira promete ser movimentada no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Principal reforço para 2017 até o momento, Darío Conca desembarcará no Rio de Janeiro para defender as cores rubro-negras.

O argentino chegará em voo vindo de Miami para se apresentar ao clube na próxima quarta-feira, no Ninho do Urubu, e dar início ao trabalho de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, realizada em agosto, na China.

Em 2016, os torcedores rubro-negros ficaram notabilizados por lotarem o aeroporto Santos Dumont em momentos importantes. Foi assim na véspera da partida contra o Palmeiras, pela 25ª rodada do Brasileirão, quando mais de 5 mil pessoas compareceram para apoiar a equipe que brigava pela liderança do campeonato.

A cena se repetiu antes do confronto com o São Paulo e na chegada de Diego, maior reforço da temporada passada. Todas as manifestações ganharam eco após campanhas nas redes sociais.

Com Darío Conca, o desembarque vinha sendo tratado com sigilo. O Flamengo já mobilizou todo seu staff para recepcioná-lo no aeroporto desde as primeiras horas da segunda-feira. O argentino chega por empréstimo de uma temporada pelo Shanghai SIPG, da China.

O Rubro-Negro ofereceu toda estrutura moderna do Ninho do Urubu para reabilitação da lesão no joelho esquerdo e só começará a pagar salários quando o meia de 33 anos estiver apto a entrar em campo. Extraoficialmente, a expectativa é de que isso acontece no final de abril, início de maio.