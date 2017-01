Recebido com festa no aeroporto, Conca chega ao Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A torcida do Flamengo compareceu em bom número ao Aeroporto Internacional do Galeão na manhã desta segunda-feira (9) para receber a nova contratação rubro-negra. Caminhando rápido e sem falar com a imprensa, Darío Conca chegou ao Rio de Janeiro e assina com o Fla por empréstimo junto ao Shangai SIPG.

Sem esconder sua felicidade, Conca chegou em solo carioca animado pela recepção e pela oportunidade. Pela manhã, cerca de 150 torcedores receberam o argentino no desembarque para dar uma recepção calorosa ao som de "olê olá Conca", do hino do Flamengo e de músicas provocativas aos rivais do clube.

O meia de 33 anos, que está lesionado e se recupera de cirurgia delicada no joelho, fará sua recuperação no Centro de Treinamento do Flamengo e tem previsão de estreia apenas para maio. Porém, pelo contrato de empréstimo, Darío Conca só começará a receber pagamentos do clube após começar a jogar.

Logo após sua chegada, ainda antes de desembarcar e ver os torcedores, Conca falou à Fla TV, canal do Flamengo, o quando estava animado: "Muito feliz. Ainda falta muito (para estrear), mas estou muito feliz, minha família está muito feliz e agradeço a oportunidade".

A apresentação do meia argentino acontecerá na próxima quarta-feira (11), no Ninho do Urubu, mesmo dia da reapresentação do restante do elenco para a temporada de 2017.