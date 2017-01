Sem muletas e fora de forma, Conca desembarca no Rio

(Foto: Divulgação / Flamengo)

Conca é o novo reforço do Flamengo para o ano de 2017. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (9) e, diferente do que muitos esperavam, estava sem cadeira de rodas e sem muletas, andando tranquilamente e passando rápido entre os jornalistas e fotógrafos no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

O meia rubro-negro vem de uma segunda operação no joelho esquerdo após sofrer um rompimento ao marcar um gol. O argentino sentiu muitas dores e saiu do jogo de maca, sendo encaminhado para fazer exames e foi constatado que era necessário uma cirurgia, realizada nos Estados Unidos.

Ao chegar no Rio de Janeiro, era nítido que o jogador não apresentava dificuldades para andar. Sua recuperação está sendo rápida como da primeira vez e já foi estipulado que Conca estará de volta antes do tempo previsto.

O histórico de lesão do meia argentino é bem complexo. Em 2010, Conca foi o único jogador que entrou em campo nas 38 partidas do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, mesmo com o joelho levemente machucado. No final da competição, o meia passou pela primeira cirurgia no joelho esquerdo e voltou aos gramados antes do prazo previsto, no Campeonato Carioca de 2011.

Em agosto de 2016, atuando pelo Shanghai Dongya, Conca mais uma vez rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo ao marcar o gol da virada contra o Xangai. O período de recuperação era previsto entre 6 a 8 meses, podendo voltar a jogar no mínimo em fevereiro, o que será difícil de acordo com os exames feito antes do jogador vir para o Brasil.

Conca irá se apresentar quarta-feira (11) junto com todo o elenco. Ao desembarcar, foi direto para o Ninho do Urubu. O jogador estava bastante feliz e acenou sorridente para a torcida rubro-negra, mas não deu uma palavra aos jornalistas.