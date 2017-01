Flamengo e Nacional-SP se enfrentam visando vaga na terceira fase da Copinha

Não foi a campanha dos sonhos nem do torcedor carioca e nem dos paulistanos. Com altos e baixos, Flamengo e Nacional ainda não convenceram no torneio e buscam uma vitória nesta quarta-feira (11) para seguir na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ganhar confiança para as próximas partidas. O jogo será no Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul, cidade que recebeu o rubro-negro na primeira fase e contou com um bom número de torcedores do clube.

O vencedor desse duelo pega o ganhador da partida entre Goiás e São Caetano, que será disputada no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Nos confrontos da fase de grupos, Flamengo e o time paulista empataram em 1 a 1, enquanto a equipe goiana bateu os donos da casa da casa por 2 a 1.

Com atuações irregulares, Fla aposta no "fator casa" e em seu artilheiro para seguir na Copinha

Se por um lado o time da Gávea não vem jogando o futebol vistoso que encantou a torcida na temporada passada, a equipe tem sido pelo menos eficiente. Classificado sem grandes sustos na primeira posição do grupo 23, o rubro-negro foi credenciado a "mandar" seu jogo na mesma cidade onde disputou toda a primeira fase. Por já conhecer melhor o gramado e não precisar viajar, leva vantagem nesse confronto.

Outro fator que pesa para essa partida é a presença do artilheiro do time no torneio, Vinícius Júnior. Com apenas 16 anos, o atacante, que já virou xodó da torcida, vem se destacando nos jogos do time carioca até aqui, sendo a principal esperança de gols para esse jogo. Com três tentos em três partidas, Vinícius tenta igualar o feito de Felipe Vizeu, camisa 9 rubro-negro na última edição do campeonato, e se tornar o artilheiro da competição com o Flamengo esse ano.

Nacional tenta dar a volta por cima para repetir feito histórico de 1972

O Nacional não foi bem em sua chave na competição. Apesar de conseguir a classificação, que já era esperada, o time da capital avançou com a segunda pior campanha dentre os que passaram para a segunda fase. No mata-mata, o clube tenta virar essa página para enfrentar a equipe rubro-negra.

Sem contar com o apoio da torcida, já que não vai jogar em seu estádio, o Nacional busca fazer o que seria, talvez, a maior zebra do campeonato até aqui.

O time paulistano segue em busca do seu segundo título na Copinha. Campeão em 1972, o clube da Barra Funda busca uma nova conquista para recuperar os holofotes para a sua tradicional categoria de base, bem como para promover bons talentos ao time profissional, que jogará a Série A3 do Paulistão neste ano. No entanto, o caneco não sai das mãos de um dos ditos doze grandes do país desde 2008, quando o Figueirense levantou a taça ao bater o Rio Branco por 2 a 0.