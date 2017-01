Com Conca e Trauco, Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu

(Foto: Divulgação/Flamengo)

O dia foi de reapresentações no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Com Darío Conca e Miguel Trauco, o Flamengo voltou aos trabalhos e inicia a preparação para a temporada 2017 nesta quarta-feira (11). Dos 32 atletas, apenas Felipe Vizeu, Lucas Paquetá e Matheus Sávio não apareceram, já que estão com a Seleção Brasileira Sub20.

Nesta quarta, o Flamengo oficialmente começou os preparativos para 2017. Com muitas caras já conhecidas, o rubro-negro conta apenas com dois reforços, o meia Conca e o lateral-esquerdo Trauco. Os atletas, sob olhar atento do treinador Zé Ricardo, fizeram avaliações no Centro de Excelência em Performance do Fla, além de trabalhos no gramado.

Dos jogadores listados no atual elenco rubro-negro, apenas Marcelo Cirino tem saída dada como certa. Cirino se reapresentou com o grupo normalmente, mas não deve seguir no grupo do Flamengo. Além dele, outros nomes como Donatti, Cuéllar, Ederson, Mancuello e Adryan ainda são especulados em outras equipes.

O Flamengo volta a jogar oficialmente no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio pela Copa da Primeira Liga. Antes, porém, a equipe fará amistosos no próprio Ninho do Urubu e contra o Vila Nova, em Goiânia, no dia 21 de janeiro.

Confira a lista completa de jogadores do Flamengo:

Goleiros: Alex Muralha, Paulo Victor e Thiago

Zagueiros: Réver, Rafael Vaz, Juan, Donatti, Thiago Ennes e Léo Duarte

Laterais: Pará, Rodinei, Jorge e Miguel Trauco

Volantes: Márcio Araújo, Willian Arão, Cuéllar e Ronaldo

Meias: Diego, Conca, Éverton, Ederson, Mancuello, Lucas Paquetá, Cafu e Adryan

Atacantes: Paolo Guerrero, Gabriel, Leandro Damião, Felipe Vizeu, Marcelo Cirino, Matheus Sávio e Thiago Santos