Flamengo confirma acerto com Rômulo e Bandeira fala sobre Maracanã: “Temos a solução”

O Flamengo se reapresentou para a temporada de 2017 nessa tarde de quarta-feira (11) no Centro de Treinamento Presidente George Helal, o Ninho do Urubu. O vice-presidente Flávio Godinho, o diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente Eduardo Bandeira de Mello concederam coletiva.

No decorrer da entrevista, os assuntos comentados foram as negociações, a logística do clube nesse início de 2017 e a situação do elenco para a temporada.

Godinho confirma acerto com Rômulo

“Temos um acerto verbal com o atleta. É o nosso volante de coração. Esperamos que ele volte com a solução do caso com o Spartak Moscou", afirmou o vice-presidente.

Sobre outras contratações, Godinho reforçou o interesse do Flamengo em um ponta, desmentindo proposta por Marinho, ex-jogador do Vitória. "Não é segredo para ninguém que estamos atrás de um ponta. Às vezes falo: quem não quer ter o Berrío, o Vargas, o Marinho? Nem chegamos a fazer proposta pelo Marinho. Temos por tradição fazer negócios que caibam no nosso orçamento”, disse.

Rodrigo Caetano fala sobre negociações e as baixas no elenco para a temporada

O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, aproveitou para comentar sobre as ausências e chegadas do elenco nessa temporada. Além disso, ele confirmou a lesão do atacante Thiago Santos e da busca por mais nomes: “A saída dos atletas que estão aqui só vão acontecer se forem vantajosas ao atleta e ao Flamengo. Esperamos não ter baixas. Já perdemos o Thiago Santos que numa dessas brincadeiras de fim de ano acabou rompendo o ligamento cruzado e vai operar. Hoje se apresentaram Trauco e Conca, mas devemos buscar mais uma ou duas peças. Sempre falamos em quatro ou cinco reforços pontuais, em relação aos nomes que saíram do elenco de 2016".

Ainda aguardado e pretendido pelo Flamengo, o atacante Fernandinho deve resolver sua situação nos próximos dias. O jogador, que atuou no rubro-negro na última temporada, está nos planos de Zé Ricardo. "Fernandinho deu resultado positivo, superando as expectativas do próprio Zé. Vale ressaltar que é um jogador querido no elenco, mas pertence ao Grêmio. Vamos aguardar o desfecho do atleta com o seu clube. Por enquanto o Flamengo só observa", afirmou Caetano.

A próxima contratação aguardada é de Rômulo, volante pretendido pelo Fla. A chegada dele, entretanto, não muda as atuais situações de Mancuello e Cuéllar, jogadores ainda especulados como possíveis baixas no elenco. "A chegada de Rômulo não significa a saída do Cuéllar, só sai atleta se for algo interessante para o clube. Vimos falarem do Mancuello, Cuéllar, o que é normal quando se tem seis estrangeiros, mas podemos ter quantos estrangeiros quisermos e nas súmulas dos torneios nacionais até cinco”, disse Rodrigo Caetano.

Bandeira de Mello comenta sobre Maracanã, logística do Fla sem Arena da Ilha e sigilo nas negociações

O presidente Eduardo Bandeira de Mello também aproveitou para reforçar que o clube segue analisando o mercado, mas não falará sobre contratações até que estejam fechadas: “Nosso elenco é excelente, porém estamos procurando alguns jogadores para nos reforçar, mas não vou entrar em maiores detalhes. Quanto mais falamos, mais atrapalhamos. Sigilo é fundamental. Reservar esses assuntos é importante para o desfecho das negociações".

O rubro-negro fez um grande investimento para o Estádio Luso Brasileiro, que será utilizado pelo clube durante 2017. Ainda em reformas, Bandeira amenizou a ausência da Arena, afirmando que o Fla deve jogar fora do Rio por enquanto. "Sobre a Ilha, o prazo de entrega é na segunda quinzena de fevereiro. Até lá o Flamengo deve atuar fora do Rio. Só esperamos o aval da FERJ para a estreia do estadual em Natal. O Boavista, nosso adversário, já está de acordo. Provavelmente a estreia na Primeira Liga deve acontecer no Mané Garrincha, no dia 08/02, contra o Grêmio", comentou.

Para finalizar, o presidente falou sobre a atual crise com o Maracanã, que está abandonado e sofre com assaltos e falta de manutenção. Bandeira de Mello, que já havia mostrado o interesse do Flamengo em assumir a administração, afirmou que o clube se movimenta para apresentar uma solução.

"A situação do Maracanã nos deixa consternados. Fui criado ali, ia em todos os jogos, acompanhei todas essas reformas e ver o que estamos vendo recentemente é muito triste. Estamos em contato com o governo do estado e tenho certeza que vão tomar uma atitude para interromper esse processo de degradação. O que mais me preocupa é o Flamengo ser entregue a atravessadores. O clube tem a solução. O governo pode se despreocupar se entregar o Maracanã ao Flamengo e seus parceiros, não terá que gastar mais nenhum tostão com o estádio”, completou.