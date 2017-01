Trauco é apresentado no Flamengo e afirma: "Espero fazer história no clube"

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O primeiro reforço contratado foi também o primeiro apresentado. O lateral esquerdo peruano Miguel Trauco recebeu a camisa do Flamengo após treinamento desta quinta-feira (12) e falou com os jornalistas como novo reforço rubro-negro. Ainda sem conhecer o idioma, foi ajudado pelo diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano.

Logo nas primeiras respostas, Trauco afirmou estar bem feliz com a oportunidade na equipe carioca. "Estou muito feliz por estar aqui. A expectativa é grande e quero fazer história no Flamengo. É uma equipe enorme e por isso decidi vir para cá. Eu estava livre no Peru. Tive muitas opções e escolhi seguir minha trajetória neste clube", disse ele.

Vindo para brigar por posição com Jorge, titular absoluto desde junho de 2015, Trauco afirmou que assistiu a vídeos do companheiro e vai falar com o camisa 6. "Ainda não conversei com Jorge, mas vi os vídeos por ser da minha posição. Tenho a ideia de como joga. Certamente vamos nos falar bastante. Jogar fora do meu páis é um grande desafio para a minha carreira" , pontuou.

Companheiro de Paolo Guerrero em sua seleção nacional, ele destacou o entrosamento, afirmando que conhece os principais movimentos do 9 rubro-negro: "O entrosamento com Guerrero será importante. Nos conhecemos bem, conheço os movimentos do Paolo, tudo que ele pode fazer. A torcida deve esperar muito sacrifício e trabalho. Sou um jogador que gosta de servir os companheiros e participar das jogadas de gols".

Inaugurado no mês passado, o módulo profissional do Centro de Treinamento chamou atenção do peruano. "O CT é muito bom, nos dá uma tranquilidade para trabalhar aqui. Nas férias fiquei treinando por conta própria, algumas partidas de futebol com meus amigos e também academia. Meu último jogo oficial foi dia 14 de dezembro pelo Universitário", explicou.

A primeira experiência de Miguel fora do país de origem e o idioma foram abordados por ele, que espera se entrosar rápido: "Espero que seja da melhor maneira. Acho que a adaptação se dará de maneira rápida pelos sul-americanos que temos no elenco. Cheguei ao Rio há pouco tempo, portanto ainda não tive tempo de ver muitas coisas. Tomarei algumas aulas para aprender o idioma."