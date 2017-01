Flamengo x São Caetano AO VIVO online pela Copinha 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017, disputada em Osasco no estádio Rochbale.

Times em campo.

O Cruzeiro vai fazendo 3 a 0 no Bragantino e vai se classificando. Será o adversário de quem passar de Flamengo e São Caetano.

Faltam mais ou menos 30 minutos para a bola rolar em Osasco. Vale vaga nas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os garotos do Flamengo fazem o reconhecimento do gramado no estádio Rochbale.

No confronto que definirá o adversário do Flamengo, o Cruzeiro vai vencendo o Bragantino por 2 a 0.

São Caetano escalado: Wagner; Léo Pereira, Raphael, Wesley, Matheus Abreu; Jonathan, João Mello, Nonato, Matheus; Felipinho e Marlon

Flamengo escalado: Gabriel Batista, Kleber, Dener, Rafael, Moraes; Theo, Hugo Moura, Jean Lucas e Vinicius Júnior; Lincoln.

O treinador do Flamengo, Gilmar Popoca, falou sobre o difícil duelo: "Estamos focados no São Caetano, uma equipe duríssima e que já enfrentamos na primeira fase. Mas estamos no caminho certo, e vamos de passo em passo rumo à conquista dos nossos objetivos".

Quem passar neste confronto enfrenta Bragantino ou Cruzeiro, que disputam a vaga no mesmo dia, às 19h.

As equipes já se enfrentaram na primeira fase pelo Grupo 23. O confronto, que valia a liderança da chave, acabou empatado em 1 a 1.

Grande destaque da equipe rubro-negra e esperança de gol é o atacante de apenas 16 anos Vinícius Júnior. Pelo lado do Azulinho, o atacante Marlon é artilheiro do time no torneio e pode dar trabalho.

Já o São Caetano eliminou o Goiás por 2 a 1, marcando gol nos últimos minutos.

O Flamengo vem de goleada diante do Nacional-SP por 6 a 0, na segunda fase do torneio.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe o tempo real ao vivo de Flamengo e São Caetano, que se enfrentam às 21h desta sexta-feira (13). O confronto será em Osasco e vale vaga para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.