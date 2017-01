Após rescindir no Spartak, Rômulo assina com o Flamengo por quatro anos

(Foto: Divulgação/Flamengo)

O volante Rômulo foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (13) como o mais novo reforço do Flamengo para a temporada 2017. O Spartak Moscou, da Rússia, divulgou nota agradecendo todos os serviços prestados no clube pelo jogador e, em seguida, o rubro-negro anunciou o acordo, válido por quatro temporadas. Ele retorna ao Brasil ainda nesse final de semana e deve ser anunciado na próxima terça (17).

"Nosso clube agradece o tempo que permaneceu aqui com os espartaquistas e deseja sucesso no futuro de sua carreira", escreveu o Spartak, que lembrou também da estreia do jogador em 2012, contra o Rubin Kazan.

O volante também publicou em suas redes socias: "Bom dia, Brasil. Venho agradecer ao Flamengo pelo esforço empreendido para contar comigo em seu elenco nas próximas quatro temporadas. Obrigado mais uma vez ao torcedor que desde as primeiras sondagens já abraçou meu nome. A melhor forma de respeitar a minha história é dar o melhor de mim no presente, e é isso que posso prometer aos milhões de torcedores rubro-negros, um Rômulo muito motivado com essa repatriação, com vontade de brigar por títulos e voltar à nossa seleção, sobretudo, ciente da responsabilidade de vestir a camisa desse tão grande clube. Agradeço ao Spartak e a Rússia por terem me acolhido tão bem nos últimos quase 5 anos, mas é a hora de ser feliz no meu Brasil".

Rômulo precisou viajar até Moscou para que seu contrato fosse rescindido amigavelmente com o Spartak, agora seu ex-clube. O volante precisará batalhar muito para conseguir uma titularidade no rubro-negro, pois Conca, Diego e Willian Arão são os prováveis titulares na posição. Com isso, a briga fica com Márcio Araújo.

O volante iniciou sua carreira no Porto de Caruaru em 2004, teve boas exibições e chegou rapidamente a equipe profissional. Em 2007 e 2008, chegou a treinar em grandes equipes como o Benfica e o Atlético-PR. No ano seguinte, acertou com o Vasco da Gama, mas apenas estreou em 2010.

O atleta conquistou o título da Copa do Brasil em 2011 sendo um dos grandes destaques do Vasco. No mesmo ano, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro e ganhou o prêmio de terceiro melhor volante da competição. No ano de 2012, conquistou mais dois vice-campeonatos e chegou às quartas de finais da Libertadores, quando foi eliminado pelo Corinthians.

O jogador foi cobiçado por alguns clubes, mas acertou com o Spartak de Moscou pelo valor de 20 milhões de reais. Porém, em suas primeiras atuações, teve grave lesão e ficou longe dos gramados por 16 meses. Agora Rômulo chega ao Flamengo com 26 anos e o status de grande reforço para a temporada.