Conca comemora oportunidade no Flamengo: "Abriu as portas em momento difícil"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O meia argentino Darío Conca foi oficialmente apresentado no Flamengo na manhã desta sexta-feira (13). Utilizando a camisa 19, o jogador concedeu entrevista coletiva e aproveitou para agradecer mais uma vez a oportunidade dada pelo clube. Conca, que sofreu séria lesão e iniciou recuperação no CT do Ninho do Urubu, só deve estrear em maio.

"Quero agradecer ao Flamengo, vocês por estarem aqui, meus companheiros e torcida por terem me recebido tão bem. Apesar do momento difícil na minha carreira, o Flamengo me abriu as portas. É uma felicidade. Eu não imaginava esse momento quando me machuquei. Vai ser muito bom, vou entregar tudo que eu posso. Vai ser um ano de contrato, mas vou recompensar as pessoas que estão me ajudando. Estou muito feliz, minha família está feliz e essa camisa é importante. Vou lutar muito para o bem do Flamengo", afirmou Conca.

Ele também aproveitou para dizer que, apesar de recuperação complicada, está trabalhando bastante para voltar rápido. "Muitos vão falar que estou bem, outros que estou mais ou menos. O mais importante é que trabalhei nesses quatro meses. Tinha um preparador físico contratado pelos chineses que me ajudou nesse trabalho de recuperação. Dizer quando vou estar em campo é difícil. Gostaria que fosse neste fim de semana. Vou trabalhar com o Flamengo e o pessoal da China para me recuperar o mais rápido possível", disse.

O jogador aproveitou para elogiar o novo companheiro de equipe Diego, que atualmente é a principal peça do Flamengo. "Diego é um grande jogador. É conhecido mundialmente, o mais importante do Brasil. Vai ser bom jogar ao lado dele. Mas isso é o treinador que vai decidir. Temos grandes jogadores e vou ter que conseguir uma vaga. Isso é importante dentro grupo e dentro do clube. O torcedor gosta muito dele. É especial em tudo que ele faz. Se o técnico colocar no meio do campo para lutar, vou lutar. Se ele me colocar para trabalhar a bola, vou fazer isso. Mas repito, o importante é se recuperar e depois, quando jogar, ajudar o time para chegar e disputar títulos", comentou Conca.

Escolhendo a camisa 19, o argentino explicou porque jogará com esse número: "Escolhi porque nunca repeti número. Quando cheguei na China também agora eu queria outro número, mas já tinha usado, aí decidi usar outro. Nunca repeti. Foi isso só. Eu gosto desse nove também. Não tem nada de especial. Só falei com o pessoal do Flamengo e eles entenderam bem a decisão".

Ex-jogador do Fluminense, Darío Conca ainda falou sobre a relação com o torcedor tricolor após ida para o grande rival. "Sempre tive respeito independentemente do clube que enfrento. Não adianta falar que não vou jogar no rival e não respeitar quando está lá dentro também. Todo mundo sabe que por onde passei sempre respeitei, tentei ajudar. Mas temos de viver o presente. Cada um defende seu clube. Torcedor é isso. Quando jogar contra, o torcedor vai te xingar. Estar num clube importante me deixa contente", concluiu.