Flamengo goleia São Caetano e avança às oitavas na Copa São Paulo

O Flamengo enfrentou o São Caetano pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu por 3 a 0. O carioca se classificou sem muitas dificuldades, mas ambas as equipes jogaram bem. Wagner foi fundamental para impedir que o time rubro-negro vencesse com um alto número de gols. Vinicius Júnior, o grande destaque do Fla, fez ótima partida mais uma vez e deu assistência para o segundo gol de seu clube.

No outro jogo, Cruzeiro se classificou por 3 a 0 em cima do Bragantino. Sem muitas dificuldades, o time de minas conseguiu avançar para as oitavas de final com gols de Thonny Anderson, Vitinho e Rick Sena. O Braga também se classificou para as oitavas, pois no regulamento o melhor dos desclassificados passa para a próxima fase.

O Flamengo irá enfrentar o Cruzeiro na fase seguinte da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017 e o time rubro-negro conta com um desfalque para a partida, já que o jogador Théo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O confronto será neste domingo (15), às 19h45.

Flamengo domina São Caetano e larga na frente

Flamengo começou a primeira etapa com bastante afobação. O time rubro-negro fez faltas, procurando não deixar espaço para o São Caetano jogar. Aos 9 minutos, saiu o primeiro gol rubro-negro. Patrick cobrou falta perto da área, batendo no zagueiro adversário e caindo nos pés de Jean Lucas, que encheu o pé e abriu o placar.

O São Caetano logo respondeu, pressionando o time carioca. A primeira chegada foi em uma falta perigosa que não teve resultado e logo depois, Marlon deu um susto na defesa do Flamengo, mas Gabriel Batista fez defesa tranquila impedindo o Azulão de abrir o placar. O jogo se equilibrou e, mesmo depois de abrir o placar, o Fla ainda atacava e o time paulista procurou defender a todo momento, atacando quando quando tinha a posse de bola.

Aos 25 minutos, Patrick foi agarrado e puxado pela camisa dentro da área quando tinha uma chance clara de marcar, mas não foi sinalizado pênalti. O São Caetano arrancou com o Felipinho, que foi travado pelo lateral esquerdo Moraes. O Azulão recuperou a posse de bola com o mesmo jogador, que arrancou, brigou pela bola e deu um belo chute para o gol, mas não teve sucesso.

Fla amplia e garante vitória

Logo nos primeiros minutos, o Flamengo teve chance após falta cobrada por Patrick e sobra de Théo, mas o goleiro Wagner estava atento. Mesmo em grande dia e fazendo defesas impressionantes, o arqueiro do São Caetano não conseguiu parar o empenho de Vinícius Júnior. Em escanteio, o camisa 18 conseguiu encaixar a bola na medida para Dener que amplia o placar e fez o 2 a 0.

O São Caetano aproveitou quando o time carioca relaxou após o segundo gol e procurou espaço. A oportunidade foi quando Renan bateu escanteio e Felipinho finalizou mal, deixando a bola para tiro de meta. Buscando finalizar o resultado, o Flamengo voltou a procurar a rede e, mesmo sentindo a pressão paulista, conseguiu fechar o placar aos 48 minutos, quando Jardeu ampliou e fez 3 a 0.