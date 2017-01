Cruzeiro e Flamengo prometem apresentar grande jogo pelas oitavas da Copinha

O Celeste enfrenta o Flamengo no próximo domingo (15) no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, às 19h45. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clássico nacional tem promessa de uma grande partida, pois os dois times venceram suas últimas partidas pelo placar de 3 a 0.

O ganhador deste confronto enfrentará o vencedor da partida entre Corinthians e Internacional, outro grande clássico nacional. A partida será realizada na segunda-feira (16), na Arena Barueri, às 20h. Outro motivo do jogo ter grande brilho, é que os times possuem a primeira e a segunda melhores campanhas da Copa São Paulo.

Cruzeiro venceu com tranquilidade na terceira fase e tem a expectativa de avançar na Copinha

A Raposa venceu o Bragantino por 3 a 0 na sexta (13), os gols do jogo foram marcados por Tonny Anderson, Vitinho e Rick Sena. O Bragantino continuou na competição por ter a melhor campanha dos perdedores na terceira fase. A equipe mineira terminou a fase de grupos em segundo colocado com seis pontos. Venceu o Bahia na segunda fase por 2 a 0 e triunfou sobre o Bragança Paulista.

O celeste tem 9 tentos marcados na competição. O artilheiro da equipe é Tonny Anderson, ele conseguiu deixar a marca dele contra o River Pl, Bahia e Bragantino.

O Cruzeiro tem 1 título na Copa São Paulo e conquistou 2 vices. O time conta também com a ajuda de Vitinho, que fez boas atuações nessa edição e comentou sobre seu gol na última partida. Ele também se surpreendeu com a classificação do Bragança Paulista. "Fruto do meu trabalho, sempre tive isso de velocidade, arrancada, e graças a Deus deu certo. Fiquei sabendo que eles classificaram agora também, até assustei. Eles têm qualidade, e espero que eles vão para frente também"

Atual campeão da Copinha, Flamengo quer manter invencibilidade e chegar as quartas

O Rubro Negro carioca chegou as oitavas após vencer a equipe do São Caetano por 3 a 0. Os gols foram marcados por Jean Lucas, Dener e Jardel. Os times já tinham se enfrentado na fase de grupos mas ficou apenas no empate. O Flamengo passou em primeiro lugar na primeira fase. Enfrentou o Nacional-SP e aplicou uma goleada por 6 a 0. A garotada da Gávea marcou 19 gols na edição 2017 até agora.

Chamado até de "novo Neymar" pela imprensa espanhola, o meia Vinicius Junior foi mais uma vez um dos destaques do time e mostrou que seu lado garçom anda inspirado. Cobrou o escanteio na cabeça de Dener, aos 12 do segundo tempo, e chegou a cinco assistências em cinco jogos, média de um passe para gol por partida.

O técnico Gilmar Popoca, antes do início do torneio destacou a idade da equipe. Mesmo com os jogadores inexperientes, o Flamengo conseguiu chegar até aqui com 100% de aproveitamento.

"É uma equipe bem jovem. No ano passado, na última competição nós perdemos 50% da equipe. A gente confia muito, a gente não tem que ficar muito preocupado com a idade deles, lógico que a experiência conta bastante, mas a gente tem um grupo muito talentoso e eles já deram provas na Copa RS quando a equipe foi muito bem. O Flamengo nunca tinha passado de fase e chegou à semifinal. É uma expectativa muito grande, pelo talento que esses meninos têm e pela maneira que a gente conseguiu encaixar essa equipe", disse o treinador Gilmar Popoca depois do treinamento.

Na última vez que os times se encontraram na Copa São Paulo, o Rubro Negro levou a melhor sobre a Raposa. O urubu venceu o Cruzeiro nas penalidades em 2011. Com bola rolando os times empataram por 2 a 2. O time carioca saiu na frente, com gol contra marcado por Mayke, zagueiro do Cruzeiro. Em cobrança de falta, Gabriel empatou para a equipe celeste. A garotada rubro negra voltou a passar a frente no placar com Rafinha, mas o Cruzeiro conseguiu chegar novamente ao empate em chute cruzado de Welber. Nas cobranças de pênaltis o Flamengo ganhou por 5 a 3.