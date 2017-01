Flamengo vence Cruzeiro nos acréscimos e se classifica para as quartas da Copinha

Em mais uma etapa válida da Copa São Paulo, o Flamengo enfrentou o Cruzeiro e saiu classificado para as quartas de final após bater o celeste por 2 a 1 neste domingo (15). O rubro-negro vai enfrentar encarar Corinthians ou Internacional, que se enfrentam na noite desta segunda-feira (16).

A persistência em anotar algum gol vinha das duas equipes, que estavam mal defensivamente. Marcar faltas era uma característica da equipe carioca, e não foi uma das melhores opções pois para a próximo partida não pode contar com dois titulares. O Cruzeiro foi quem procurou organizar a defesa depois que o Flamengo abriu o placar.

O destaque do Flamengo foi, mais uma vez, Vinicius Júnior, que anotou um dos gols do duelo. Pelo lado do Cruzeiro, o jogador Thonny Anderson foi o principal nome.

Primeiro tem equilibrado e sem gols

Os Garotos do Ninho iniciaram a partida com muita rapidez nos pés, junto com o time do Cruzeiro. O jogo estava equilibrado, os dois times estavam atacando e defendendo muito mal. A primeira chance foi do Cruzeiro com Thonny Anderson, aos dois minutos, quando deu um chute espetacular e foi bloqueado pela zaga do Flamengo. A reação foi imediata, mas sem chances claras até então. Gabriel Batista atuou bem e favoreceu para manter a vitória do time do Flamengo que se classificou para as quartas de final.

Aos 23, Hugo Moura levou o segundo cartão amarelo e está suspenso da próxima partida que ainda não está definida. Flamengo continuou com o objetivo de ultrapassar o bloqueio da Raposa, mas a dificuldade surgiu quando o time organizou a defesa. Aos 34 minutos, Dener tenta impedir cruzamento mas bola bate e vai na trave, assustando todos. O último lance perigoso foi do Flamengo, quando Vinicius Júnior cortou pela direita e chutou, mas Jonathan conseguiu salvar com o pé.

Flamengo arranca, Cruzeiro empata, mas time carioca vence

Ao começo da partida, Vinicius Souza recebeu a bola, dominou mas bola desviou, assustando Jonathan, goleiro do Cruzeiro. Moraes e Vinicius Souza entraram em campo com a mesma numeração na camisa, número 25, que é de Moraes. Vinicius foi penalizado com um cartão amarelo e está de fora do próximo jogo.

Aos 11 minutos, Jean Lucas recebeu bola boa na área e abriu o placar para o Mais Querido, que logo depois não relaxou e pressionou ainda mais o time da Raposa. Thonny Anderson arriscou algumas vezes, e aos 21 minutos o jogador encaixou uma bola na área que acabou sendo desviada. O time do Cruzeiro parecia relaxado, até que aos 38 minutos, depois de ter bastante paciência, conseguiu arrancar o empate. Rafael, do Flamengo, levou cartão amarelo por uma entrada dura e está suspenso, fora da próxima partida.

Tudo parecia ir para os pênaltis com o jogo equilibrado até que aos 46 minutos do segundo tempo, Vinicius Júnior recebe bola na área em um cruzamento, onde esticou o corpo e bola bateu em seu peito e entrando no gol, colocando o Fla na próxima fase.