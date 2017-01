Rômulo se emociona em apresentação no Flamengo: "Espero dar alegria ao torcedor"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O terceiro reforço confirmado do Flamengo foi apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira (16). No Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, o volante Rômulo concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente Eduardo Bandeira de Mello e do diretor de futebol Rodrigo Caetano.

Emocionado, Rômulo não poupou elogios ao Flamengo. O volante, que rescindiu contrato com o Spartak Moscou, da Rússia, na última semana, tem contrato por quatro anos e vestirá a camisa 27. Na entrevista coletiva, o jogador falou sobre a família rubro-negra: "Na minha família tem meu pai, principalmente, que é flamenguista. Só faltou ele chorar de emoção. Tenho muitos amigos próximos que também são rubro-negros. Espero poder dar muitas alegrias a todos eles".

Rômulo não conseguiu conter as lágrimas quando lembrou de sua cidade natal e das dificuldades que passou até chegar ao grande clube carioca. "Em Picos, só pensava em jogar bola. Quando resolvi me tornar jogador para sair do interior, vi que era muito difícil. Muitos jogadores de lá não têm oportunidades. Minha cidade é muito pequena. Quando falo da minha família e sobre minha infância é emoção é muito grande. É difícil sair de lá, por isso sinto que não estou realizando apenas meu sonho, mas o de muita gente", afirmou.

Questionado sobre sua condição física, o atleta afirmou que se esforçará para acompanhar a equipe na volta da temporada. "Venho de um período de férias, a temporada terminou no dia 5 de dezembro. Nas férias, sempre que podia estava, tentava fazer alguns treinamentos para não ter que começar do zero. Ontem realizei testes e hoje fiz alguns outros físicos. Estou um pouco atrás do restante da equipe, pois eles estão aqui há cinco dias trabalhando. Conversarei com os profissionais do clube para me juntar o mais rápido possível aos treinos do elenco", disse.

A estrutura do novo CT do clube também fez diferença na volta ao Brasil. "Quando optei pelo Flamengo, tinha escutado muitas coisas sobre as mudanças e vi que a estrutura estava realmente bem acima em termos de Brasil. Para o jogador isso é fundamental, para estar pronto técnica, física e psicologicamente, além de prevenir contra lesões, atuando pelo maior número de jogos possível", confirmou Rômulo.

O jogador não se prendeu ao posicionamento, mostrando versatilidade no meio-campo: "Lá na Rússia variava bastante. Já joguei de primeiro volante por muito tempo, de segundo também um tempo. Jogando de primeiro ou segundo, eu vou querer estar jogando mesmo e ajudando os companheiros".

Além disso, Rômulo afirmou que disputará vaga no time titular. "Fui bem recebido pelos meus companheiros. Isso é importante para se sentir em casa, mas em qualquer clube vamos sentir a disputa, que é sempre sadia. Não vou disputar vaga só com Márcio Araújo ou Willian Arão. Vou procurar meu espaço", finalizou.